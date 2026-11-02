i Bürgermeister Michael Ludwig (SP) und Bildungminister Christoph Wiederkehr (Neos) bei der Feier. Sabine Hertel Terror in Wien Bewegendes Gedenken für die Opfer des Anschlags in Wien Am 2. November jährte sich der Anschlag in der Wiener City zum 6. Mal. Die Trauer ist noch immer groß, in der City gab es eine bewegende Gedenkfeier. Von Thomas Peterthalner 02.11.2026, 14:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sechs Jahre sind vergangen seit dem schrecklichen Terroranschlag in der Wiener City. Am 2. November 2020 zog ein bewaffneter IS-Anhänger durch die Wiener Innenstadt und schoss wahllos auf Menschen. Vier Personen starben, 23 weitere wurden teils schwer verletzt. Auch heute sitzt der Schock über die furchtbare Bluttat noch immer tief.

Spitzen der Politik

Am Montag (2.11.) wurde nun der Opfer des Anschlags am Desider-Friedmann-Platz in der Wiener City gedacht. Zu Mittag wurden von hochrangigen politischen Vertretern Kränze und Blumen bei dem Gedenkstein niedergelegt, weiße Rosen zierten den Stein.

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Ludwig und Innenminister

Innenminister Gerhard Karner (VP), Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos), Staatssekretär Jörg Leichtfried (SP), Vizekanzler Andreas Babler (SP), Bundespolizeidirektor Michael Takács, Bürgermeister Michael Ludwig (SP) und Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl gedachten bei der Kranzniederlegung der Opfer des Terroranschlags vom 2. November 2020. Auch Kerzen wurden entzündet. Im Stillen wurde den Opfern gedacht.

Terror am Tag vor Lockdown

Der Anschlag ereignete sich am letzten Abend vor einem Corona-Lockdown. Tausende Menschen nutzten damals die Gelegenheit, um in den Lokalen noch einmal vor dem Lockdown auszugehen. Kurz vor 20 Uhr schlug der damals 20-jährige Islamist dann heimtückisch zu.

Gedenkfeier für die Opfer des Terrors in Wien i ?

Vier Tote, viele Verletzte

Bei der Jerusalemstiege wurde ein 21-jähriger Österreicher tödlich getroffen. Anschließend lief der Terrorist durch die Judengasse zum Ruprechtsplatz, schoss auf Gäste mehrerer Lokale. Eine 24-jährige Studentin, die als Kellnerin arbeitete, wurde im Bereich der Salzgasse ermordet.

Beim Stadttempel schoss er auf eine 44-jährige Österreicherin. Besonders erschütternd: Der Täter kehrte noch einmal um und feuerte erneut auf die bereits schwer verletzte Frau. Die 44-Jährige verstarb am nächsten Tag im Spital.

An der Ecke Rabensteig und Schwedenplatz erschoss der Attentäter einen 39-jährigen Österreicher, der vor einem Asia-Lokal stand. Wenig später feuerte der 20-Jährige in einer Seitengasse beim Franz-Josefs-Kai auf einen 28-jährigen Polizisten. Der Beamte überlebte, wurde aber bei der feigen Attacke schwer verletzt.

Die Bilder des Tages i ?

Polizisten als Helden der Terrornacht

Schließlich bewegte sich der Täter über den Morzinplatz zurück in Richtung Ruprechtsplatz. Dort gelang es Polizisten der Spezialeinheit WEGA um 20.09 Uhr, den Terroristen mit einem tödlichen Schuss zu stoppen. Der Anschlag dauerte nur knapp 9 Minuten, doch die Folgen dauern bis heute an. Der Täter hatte mehrere Helfer – drei Verdächtige wurden zu lebenslanger Haft, ein weiterer zu 20 Jahren Haft verurteilt.