Bier-Chaos – Lkw verliert Ladung in Kreisverkehr

Dienstagfrüh glich der Kreisverkehr in St. Michael im Lungau, wo die B99 auf die B96 trifft, einem Schlachtfeld. Zahlreiche rote Bierkisten, Schaum und Glasscherben lagen auf der Fahrbahn.
Kurz nach 6 Uhr war dort nämlich ein Lkw, der mit Bier beladen war unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache machte sich die Ladung im Kreisverkehr selbstständig. Ein Feuerwehreinsatz war die Folge.
Die Freiwilligen Feuerwehren aus St. Michael und St. Margarethen rückten mit 28 Mann an und sicherten den betroffenen Bereich ab. In weiterer Folge begannen die Einsatzkräfte mit den Aufräumarbeiten.
Die verlorene Ladung wurde eingesammelt. Danach wurde die Fahrbahn noch gründlich gereinigt. Gegen 7.30 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehrleute wieder beendet.