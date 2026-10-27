i Die Feuerwehrleute reinigten die Unfallstelle. FF St. Michael im Lungau Scherben und Schaum Bier-Chaos – Lkw verliert Ladung in Kreisverkehr Morgendlicher Einsatz für zwei Salzburger Feuerwehren: Ein Lkw verlor seine Ladung. Zahlreiche Bierkisten lagen auf der Fahrbahn. Von Newsdesk Heute 27.10.2026, 10:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dienstagfrüh glich der Kreisverkehr in St. Michael im Lungau, wo die B99 auf die B96 trifft, einem Schlachtfeld. Zahlreiche rote Bierkisten, Schaum und Glasscherben lagen auf der Fahrbahn.

Kurz nach 6 Uhr war dort nämlich ein Lkw, der mit Bier beladen war unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache machte sich die Ladung im Kreisverkehr selbstständig. Ein Feuerwehreinsatz war die Folge.

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28 Mann im Einsatz

Die Freiwilligen Feuerwehren aus St. Michael und St. Margarethen rückten mit 28 Mann an und sicherten den betroffenen Bereich ab. In weiterer Folge begannen die Einsatzkräfte mit den Aufräumarbeiten.

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Die verlorene Ladung wurde eingesammelt. Danach wurde die Fahrbahn noch gründlich gereinigt. Gegen 7.30 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehrleute wieder beendet.