Tödlicher Frontalcrash – Lenker stirbt nach vier Tagen

Vier Tage lang kämpfte er um sein Leben, nun ist der 68-jährige Pkw-Lenker tot. Am Mittwoch war der Mann aus dem Pinzgau auf der Felbertauernstraße in Salzburg mit einem Lkw frontal zusammengestoßen. Am Sonntag erlag er im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.
Der Unfall ereignete sich Mittwochmittag bei der Einfahrt in einen Tunnel auf Höhe des Elisabethsees. Der Pkw und der Lkw prallten frontal zusammen. Dabei wurden beide Insassen des Autos schwer verletzt.
Die 40-jährige Beifahrerin musste ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.
Warum es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam, ist noch nicht geklärt. Der Lkw-Lenker war nicht alkoholisiert. Beim 68-jährigen Pkw-Lenker konnte aufgrund der Schwere seiner Verletzungen kein Alkotest durchgeführt werden.Vier Tage lang kämpfte er um sein Leben, nun ist der 68-jährige Pkw-Lenker tot. Am Mittwoch war der Mann aus dem Pinzgau auf der Felbertauernstraße in Salzburg mit einem Lkw frontal zusammengestoßen. Am Sonntag erlag er im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie die "Kronen Zeitung" berichtet.
Der Unfall ereignete sich Mittwochmittag bei der Einfahrt in einen Tunnel auf Höhe des Elisabethsees. Der Pkw und der Lkw prallten frontal zusammen. Dabei wurden beide Insassen des Autos schwer verletzt.
Die 40-jährige Beifahrerin musste ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.
Warum es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam, ist noch nicht geklärt. Der Lkw-Lenker war nicht alkoholisiert. Beim 68-jährigen Pkw-Lenker konnte aufgrund der Schwere seiner Verletzungen kein Alkotest durchgeführt werden.