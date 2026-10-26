Reh in Schacht gefangen – Tierische Rettungsmission

Ein falscher Schritt, dann saß ein Reh in der Falle: Neben der Großarler Landesstraße steckte das Tier in einem Schacht fest. Durch gemeinsame Kraftanstrengung konnte das Reh jedoch gerettet werden.
Das Reh saß in einem Schacht fest und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien.
Zum Glück blieb seine Notlage nicht unbemerkt: Passanten entdeckten das Tier und alarmierten die Einsatzkräfte.
Nach Rücksprache mit dem zuständigen Jäger konnte die Feuerwehr das Reh aus seiner misslichen Lage befreien. Anschließend wurde das Tier dem Jäger übergeben.