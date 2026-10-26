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Das Reh wurde aus seiner misslichen Lage befreit.
Das Reh wurde aus seiner misslichen Lage befreit.
FF Großarl
Konnte sich nicht befreien

Reh in Schacht gefangen – Tierische Rettungsmission

Neben der Großarler Landesstraße spielte sich eine tierische Rettungsaktion ab. Aufmerksame Passanten bemerkten, dass ein Reh in Not geraten war.
Von Österreich Heute
26.10.2026, 15:15
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Ein falscher Schritt, dann saß ein Reh in der Falle: Neben der Großarler Landesstraße steckte das Tier in einem Schacht fest. Durch gemeinsame Kraftanstrengung konnte das Reh jedoch gerettet werden.

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Aufmerksame Passanten halfen

Das Reh saß in einem Schacht fest und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien.

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Zum Glück blieb seine Notlage nicht unbemerkt: Passanten entdeckten das Tier und alarmierten die Einsatzkräfte.

Feuerwehr rettet Reh aus Schacht

Nach Rücksprache mit dem zuständigen Jäger konnte die Feuerwehr das Reh aus seiner misslichen Lage befreien. Anschließend wurde das Tier dem Jäger übergeben.

red, 26.10.2026, 15:15
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