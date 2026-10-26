i Die Freiwillige Feuerwehr Abtenau hatte alle Hände voll zu tun. Freiwillige Feuerwehr Abtenau Einsatzkräfte gefordert Heftiger Sturm kappt Stromleitungen und fällt Bäume Heftige Sturmböen und Dauerregen sorgten in der Nacht auf Montag in Salzburg für Stromausfälle, umgestürzte Bäume und zahlreiche Feuerwehreinsätze. Von Newsdesk Heute 26.10.2026, 15:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine turbulente Nacht liegt hinter den Feuerwehren im Salzburger Flachgau und Tennengau. Heftige Sturmböen und anhaltender Regen fegten am Sonntagabend (25. Oktober) über das Bundesland. Mehrere Bäume stürzten auf Straßen und Stromleitungen, zahlreiche Einsatzkräfte mussten ausrücken.

Stromausfall löst Feuerwehreinsatz aus

Besonders gefordert war die Feuerwehr in Abtenau (Tennengau). Gegen 19.10 Uhr fiel im Ortszentrum für längere Zeit der Strom aus, nachdem ein Baum auf eine Stromleitung gestürzt war. Während die Feuerwehr im eigenen Haus die Notstromversorgung in Betrieb nahm, ging bereits der nächste Alarm ein.

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In der Containerschule der Mittelschule Abtenau hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Feuerwehr rückte aus, konnte aber rasch Entwarnung geben: Es handelte sich um einen Fehlalarm.

Doch damit war der Einsatz noch lange nicht vorbei. Beim Neubau der Mittelschule hatte der Sturm einen rund 40 Meter langen Bauzaun umgerissen. Dieser blockierte den Gehsteig und Teile der Fahrbahn. Insgesamt 34 Feuerwehrleute waren im Einsatz, richteten den Zaun wieder auf und sicherten ihn gegen weitere Windböen.

Gegen 20 Uhr war der Einsatz beendet. Die Stromversorgung funktionierte zu diesem Zeitpunkt wieder.

Um 4.18 Uhr ging der nächste Alarm ein

Viel Schlaf blieb den Feuerwehrleuten allerdings nicht. Bereits um 4.18 Uhr am Montagmorgen mussten sie erneut ausrücken. Wieder war ein Baum umgestürzt. Diesmal standen 24 Einsatzkräfte im Einsatz, um das Hindernis zu beseitigen.

Auch in Obertrum (Flachgau) hinterließ der Sturm seine Spuren, berichtet "Salzburg 24". Bereits um 18.14 Uhr wurden 16 Feuerwehrleute in den Ortsteil Außerwall gerufen. Dort hatte ein umgestürzter Baum die Straße blockiert. Die Einsatzkräfte sicherten den Bereich ab, zerschnitten den Baum und räumten die Fahrbahn frei. Anschließend kontrollierten sie das Ortsgebiet auf weitere Schäden.

Ein ähnliches Bild zeigte sich in Annaberg-Lungötz (Tennengau). Um 20.56 Uhr wurde die Feuerwehr in den Ortsteil Steuer alarmiert. Dort war ein Baum direkt auf eine Stromleitung gestürzt. Glück im Unglück: Es handelte sich nicht um eine Hochspannungsleitung. Die 21 ausgerückten Feuerwehrleute konnten den Baum deshalb gefahrlos entfernen und die Straße reinigen.