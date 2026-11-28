i Trauriger Abschied: Stefan Mross' Sendung wurde eingestellt. ARD/Erste Er verliert alles Bitterer Schlussstrich für Stefan Mross Erst verlor Stefan Mross seine Sendung, nun verschwindet auch die Bühne, auf der er jahrelang Millionen Zuschauer unterhielt. Von Heute Entertainment 28.11.2026, 16:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist das Ende einer TV-Ära!

Nach der Einstellung der beliebten ARD-Schlagersendung "Immer wieder sonntags" wird nun auch die dazugehörige Freiluftarena im Europa-Park abgerissen. Eine Sprecherin des Freizeitparks bestätigte die Entscheidung gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

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Dabei hatte Stefan Mross (51) seinen Fans in den vergangenen Wochen noch Hoffnung gemacht.

Ende Oktober meldete sich der Moderator mit einem Video aus Rust und verriet, dass dort Gespräche stattfinden würden. Ob diese mit seiner ehemaligen Sendung zu tun hätten, ließ er allerdings offen.

Stefan Mross - die besten Bilder i ?

Auch Europa-Park-Chef Roland Mack hatte im Herbst Interesse an einer möglichen Fortsetzung der Erfolgsgeschichte signalisiert. Doch die Gespräche führten zu keiner Einigung. Nun steht fest, dass die Arena zurückgebaut wird.

Seit 2005 hatte Mross die beliebte Musiksendung moderiert. Trotz eines Millionenpublikums fiel das Format den Sparmaßnahmen des Senders zum Opfer.

Am 6. September lief die letzte reguläre Live-Ausgabe.

Mross hat noch nichts gesagt

Wann die Abrissarbeiten beginnen und was künftig auf dem Gelände entstehen soll, ist bislang nicht bekannt. Auch eine Reaktion von Mross auf die Entscheidung steht noch aus.

Ob die Sendung jemals an einem anderen Standort zurückkehrt, bleibt offen.