i Toni Gabalier mit Melissa Naschenweng Andreas Tischler / ViennaPress Sie sagt jetzt alles "Zeitung machte Schluss" – Melissa über Gabalier-Aus Mehr als sieben Jahre lang führten Melissa Naschenweng und Toni Gabalier eine On-off-Beziehung. Nun spricht die Sängerin darüber. Von Heute Entertainment 28.11.2026, 09:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mal zusammen, mal getrennt: Die Liebe zwischen Melissa Naschenweng (36) und Toni Gabalier, dem Bruder von Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier, war ein jahrelanges Auf und Ab. Im vergangenen Jahr war dann endgültig Schluss. In Ö3-"Frühstück bei mir" mit Claudia Stöckl verrät die Kärntnerin nun, wie es dazu kam.

"Eigentlich hat die Zeitung offiziell Schluss gemacht", erzählt die Schlager-Queen überraschend. Das Paar befand sich damals wieder einmal in einer Beziehungspause. Wie es weitergehen sollte, wussten die beiden selbst noch nicht.

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Gäste bei Claudia Stöckls "Frühstück bei mir" i ?

Plötzlich stand die Trennung auf der Titelseite

Dann kam ein Anruf ihres Managers: "Die Bild-Zeitung fragt, ob du noch mit Toni zusammen bist?" Naschenweng wollte sich damals nicht zu ihrem Beziehungsstatus äußern. Dennoch landete das Liebes-Aus am nächsten Tag auf dem Cover der deutschen Boulevardzeitung.

"Ich habe mich richtig ausgeliefert gefühlt. Und irgendwie war es dann auch wirklich endgültig vorbei", erinnert sich die Musikerin.

Melissa ist weiterhin Single

Mittlerweile geht die achtfache Amadeus-Gewinnerin als Single durchs Leben. Eine neue Beziehung um jeden Preis kommt für die Kärntnerin allerdings nicht infrage. Auch für ihren beruflichen Erfolg möchte sie sich in einer Partnerschaft nicht mehr rechtfertigen müssen.

"Da muss einer halt schon eine richtige 'Kantn' sein, dass er das hebt", stellt Naschenweng klar.