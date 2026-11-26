i Kurz vor Kaulitz-Show! ZDF verkündet Helene-Hammer ZDF und Sascha Baumann; ZDF/Ariel Oscar Greith Jetzt spricht der Sender "Wetten, dass..?" – ZDF lässt Helene-Bombe platzen Bill und Tom Kaulitz feiern im Dezember ihr Debüt als "Wetten, dass..?"-Moderatoren. Auf einen prominenten Gast müssen sie allerdings verzichten. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 14:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 5. Dezember ist es so weit: Bill und Tom Kaulitz (37) hauchen der Kultshow "Wetten, dass..?" neues Leben ein.

Für ihre Premiere in Halle an der Saale haben die Tokio-Hotel-Stars bereits hochkarätige Gäste an Bord. Eine Schlagergröße wird allerdings fehlen: Helene Fischer (42).

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Wie das ZDF gegenüber der "Bild" bestätigte, wird die Sängerin nicht Teil der Comeback-Show sein.

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Ausgerechnet jetzt fehlt Helene Fischer

Dabei hätte die Schlagerqueen allen Grund, in der Sendung aufzutreten. Nur einen Tag vor der großen TV-Show erscheint ihr neues Studioalbum "Wir".

Auch bei der letzten Ausgabe im November 2023, als sich Thomas Gottschalk (76) als Moderator verabschiedete, stand Fischer auf der Bühne. Damals performte sie gemeinsam mit Rapperin Shirin David (31) ihren Megahit "Atemlos durch die Nacht" in einer neuen Version.

ZDF setzt auf eigene Show

Warum Fischer diesmal fehlt, bleibt offen. Ganz auf die Sängerin verzichten müssen die ZDF-Zuschauer im Dezember aber nicht. Am 25. Dezember bekommt die Schlagerqueen mit ihrer traditionellen Weihnachtsshow drei Stunden Sendezeit.

Unterdessen fahren die Kaulitz-Brüder bei ihrer Premiere ordentlich auf. Mit Dwayne "The Rock" Johnson und Kevin Hart nehmen gleich zwei Hollywood-Stars auf der berühmten Wettcouch Platz. Auch Comedienne Hazel Brugger ist mit von der Partie und übernimmt die Außenwette in der Schweiz.