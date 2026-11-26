Am 5. Dezember ist es so weit: Bill und Tom Kaulitz (37) hauchen der Kultshow "Wetten, dass..?" neues Leben ein.
Für ihre Premiere in Halle an der Saale haben die Tokio-Hotel-Stars bereits hochkarätige Gäste an Bord. Eine Schlagergröße wird allerdings fehlen: Helene Fischer (42).
Wie das ZDF gegenüber der "Bild" bestätigte, wird die Sängerin nicht Teil der Comeback-Show sein.
Dabei hätte die Schlagerqueen allen Grund, in der Sendung aufzutreten. Nur einen Tag vor der großen TV-Show erscheint ihr neues Studioalbum "Wir".
Auch bei der letzten Ausgabe im November 2023, als sich Thomas Gottschalk (76) als Moderator verabschiedete, stand Fischer auf der Bühne. Damals performte sie gemeinsam mit Rapperin Shirin David (31) ihren Megahit "Atemlos durch die Nacht" in einer neuen Version.
Warum Fischer diesmal fehlt, bleibt offen. Ganz auf die Sängerin verzichten müssen die ZDF-Zuschauer im Dezember aber nicht. Am 25. Dezember bekommt die Schlagerqueen mit ihrer traditionellen Weihnachtsshow drei Stunden Sendezeit.
Unterdessen fahren die Kaulitz-Brüder bei ihrer Premiere ordentlich auf. Mit Dwayne "The Rock" Johnson und Kevin Hart nehmen gleich zwei Hollywood-Stars auf der berühmten Wettcouch Platz. Auch Comedienne Hazel Brugger ist mit von der Partie und übernimmt die Außenwette in der Schweiz.