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Blitz schleudert Kanaldeckel gegen fahrendes Auto

Ein Blitz soll im Bezirk Perg einen Kanaldeckel hochgeschleudert haben. Dieser traf ein Auto, das kurz auf zwei Rädern fuhr und dann umkippte.
André Wilding
Von André Wilding
17.09.2026, 08:33
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Ein außergewöhnlicher Verkehrsunfall beschäftigte am Mittwochabend mehrere Feuerwehren auf der Machlandstraße bei Hörstorf. Nach Angaben des Lenkers wurde sein Auto von einem Kanaldeckel getroffen, der durch einen Blitzeinschlag nach oben geschleudert worden sein soll.

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Gegen 18.58 Uhr wurden die Feuerwehren alarmiert. Zunächst war von einer Person in einem Fahrzeug die Rede, aus dem Rauch aufstieg.

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Auto fährt plötzlich auf zwei Rädern

Nach dem Treffer durch den Kanaldeckel fuhr der Wagen laut Angaben des Lenkers zunächst noch kurz auf zwei Rädern weiter. Anschließend kippte das Fahrzeug auf die Seite.

Zwei Feuerwehrleute waren gerade auf dem Weg zum Feuerwehrhaus und kamen dabei an der Unfallstelle vorbei. Sie halfen dem Lenker aus seinem Auto.

Lenker bleibt unverletzt

Eingeklemmt war der Mann nicht. Weil das Fahrzeug auf der Seite lag, ließ sich die Tür aufgrund des Gewichts allerdings nicht mehr öffnen. Der Lenker überstand den ungewöhnlichen Unfall unverletzt.

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Mit Unterstützung des nachalarmierten WLF Naarn wurde das Auto wieder aufgerichtet. Außerdem beseitigten die Einsatzkräfte eine Ölspur. Polizei und Rettungsdienst waren ebenfalls vor Ort.

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Gegen 21 Uhr waren die Arbeiten beendet und die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt.

wil,17.09.2026, 08:33
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