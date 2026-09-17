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Feuerwehr im Dauereinsatz

Sturmfront sorgt für Überflutungen und Vermurungen

Eine heftige Gewitter- und Sturmfront ist über Teile Oberösterreichs gezogen und hat innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Feuerwehreinsätze ausgelöst.
André Wilding
Von André Wilding
17.09.2026, 08:31
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Besonders betroffen waren der Raum Kremsmünster sowie mehrere Gemeinden im Bezirk Linz-Land. Bereits ab etwa 18 Uhr stieg die Zahl der wetterbedingten Einsätze deutlich an.

Die Einsatzkräfte wurden unter anderem wegen umgestürzter Bäume, beschädigter Dächer, überfluteter Gebäude und Fahrbahnen sowie Vermurungen alarmiert.

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Bäume umgestürzt, Dächer beschädigt

Auch in Kremsmünster selbst hinterließ das Unwetter deutliche Spuren. Die Sturmfront richtete sowohl an Gebäuden als auch an der Vegetation erhebliche Schäden an:

Schwere Unwetter hinterlassen Spur der Verwüstung

Bäume wurden abgebrochen, Maisbestände beschädigt und Dächer teils massiv in Mitleidenschaft gezogen. Auf aktuellen Bildern aus dem Raum Kremsmünster sind unter anderem ein stark beschädigter Baum, zerstörte Maisfelder und erhebliche Gebäudeschäden zu sehen.

Für die Einsatzkräfte gestalteten sich die Arbeiten aufgrund des anhaltenden Regens und der schwierigen Bedingungen aufwendig. Insbesondere bei der Sicherung beschädigter Dächer kamen Hubrettungsgeräte zum Einsatz, um lose oder beschädigte Dachteile zu entfernen und provisorisch zu sichern.

Blitz schlägt in Baum ein, Kapelle darunter fängt Feuer

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Aufräumarbeiten dauern an

Auch außerhalb von Kremsmünster und Kematen an der Krems wurden zahlreiche wetterbedingte Einsätze gemeldet.

Gewaltige Gewitterfront zieht Schneise der Verwüstung

Die Aufräum- und Sicherungsarbeiten dauerten nach dem Durchzug der Sturmfront auch am späteren Abend noch an. Verletzungen im Zusammenhang mit den dokumentierten Schäden wurden zunächst nicht gemeldet.

wil,17.09.2026, 08:31
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