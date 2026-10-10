i Bei der Bluttat kamen neun Menschen ums Leben. iStock Auch Schütze tot Blutbad in den USA – neun Menschen sterben bei Schüssen Tödliche Gewalttat in den USA: In der Stadt Erie in Pennsylvania starben neun Menschen. Auch der mutmaßliche Schütze ist tot. Die Ermittlungen laufen. Von Newsdesk Heute 10.10.2026, 20:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine tödliche Gewalttat hat die Stadt Erie im US-Bundesstaat Pennsylvania erschüttert. Nach Angaben von Gouverneur Josh Shapiro verloren neun Menschen ihr Leben. Der Demokrat erklärte auf X, er habe mit Bürgermeisterin Daria Devlin gesprochen und ihr Unterstützung zugesagt.

Auch der mutmaßliche Täter überlebte die Tat nicht. Laut dem US-Sender CBS News vermutet die Polizei, dass er durch eine selbst zugefügte Schussverletzung ums Leben kam.

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Ermittler rekonstruieren den Ablauf

Was sich genau ereignet hat und warum es zu den Schüssen kam, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hielt sich mit näheren Informationen zunächst zurück. Polizeichef Rick Lorah machte deutlich, wie schwer der Verlust wiege. Angesichts der vielen Todesopfer seien Worte kaum ausreichend, um das Ausmaß der Tragödie zu beschreiben, berichtete CBS News.

Die Ermittler versuchen derzeit, den genauen Ablauf zu klären. Der Polizeichef wollte aus Respekt vor den Opfern und den Angehörigen nicht auf die Einzelheiten der schrecklichen Tat eingehen.

Keine weitere Gefahr für die Bevölkerung

Die Stadtverwaltung reagierte mit einer Stellungnahme auf das Geschehen und sprach von einer schrecklichen Tragödie. Gleichzeitig gab sie Entwarnung: Weil der mutmaßliche Schütze tot sei, bestehe keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit.

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Erie liegt am Eriesee im Norden Pennsylvanias, nahe der kanadischen Grenze. Die Stadt zählt etwas mehr als 90.000 Einwohner.