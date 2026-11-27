i Für den Wiener bot sich ein unfassbares Bild am Donnerstag. Leserreporter "Ist ein Totalschaden" Böse Überraschung: Baum demoliert geliebten Oldtimer Bitteres Ende für einen Oldtimer: Mit gerade einmal 90.000 Kilometern auf dem Tacho wurde der Wagen von einem umstürzenden Baum völlig demoliert. Von Community Heute 27.11.2026, 15:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diesen Moment dürfte ein "Heute"-Leser aus Währing so schnell nicht vergessen! Als sich der Mann in der Hockegasse am Donnerstag auf den Weg zu seinem geliebten Peugeot 106 machte, soll er bereits an seiner Haustür von der Polizei empfangen worden sein. Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnte: Sein treuer Oldtimer wurde von einem Baum völlig demoliert.

"Genau Sie suchen wir"

Die Beamten sollen sich zunächst erkundigt haben, ob der Mann in dem Gebäude wohne und welche Türnummer er habe. Nachdem der Wiener ihnen seine Identität bestätigt, sollen die Beamten entgegnet haben: "Genau Sie suchen wir."

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Verwundert fragte der Mann nach dem Grund. Daraufhin folgte die bittere Nachricht: "Ihr Auto ist ein Totalschaden." Ein Baum war auf das geparkte Fahrzeug gekracht und hatte es schwer beschädigt. Für den Besitzer ein besonders schmerzhafter Anblick. Auf "Heute"-Nachfrage bestätigte ein Pressesprecher der Wiener Berufsfeuerwehr den Einsatz. Der Ast musste mit einer Motorsäge zerkleinert und entfernt werden.

Geliebter Oldtimer mit nur 90.000 Kilometern

Bei dem Fahrzeug handelte es sich nicht um irgendein Auto, sondern um seinen geliebten Oldtimer aus dem Jahr 1995. Gerade einmal 90.000 Kilometer hatte der rote Peugeot auf dem Tacho. Mit einer gehörigen Portion Galgenhumor fasst der Betroffene das Schicksal seines treuen Franzosen zusammen: Der Oldtimer sei von einem Baum erschlagen und nun endgültig in Pension geschickt worden.