i ? Für guten Zweck Laufstar Mayer startet beim Klosterneuburger Adventlauf Am Sonntag geht der Klosterneuburger Adventlauf zum 28. Mal über die Bühne. Mit Julia Mayer hat sich auch Österreichs Spitzenläuferin angekündigt. Von Community Heute 27.11.2026, 15:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sportlich geht es am ersten Adventsonntag in Klosterneuburg zur Sache. Beim mittlerweile 28. Adventlauf kommen sowohl ambitionierte Sportler als auch Hobbyläufer und Familien auf ihre Kosten.

Dabei wird aber nicht nur für die eigene Fitness gelaufen, sondern auch für den guten Zweck. Mit den Einnahmen fördern die Veranstalter den eigenen sportlichen Nachwuchs und unterstützen Menschen mit geistiger Behinderung aus Klosterneuburg sowie bedürftige Kinder und Jugendliche.

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Am Vormittag stehen die Läufe über fünf und zehn Kilometer auf dem Programm. Dank der besonders flachen Strecke bietet die Veranstaltung ideale Voraussetzungen für schnelle Laufzeiten und persönliche Bestleistungen.

Mit Julia Mayer hat sich heuer auch eine prominente Teilnehmerin für den Zehn-Kilometer-Lauf angemeldet. Die österreichische Spitzenläuferin sorgt damit für ein sportliches Highlight.

300 Meter voller Begeisterung

Doch nicht nur sportliche Höchstleistungen stehen beim Adventlauf im Mittelpunkt. Besonders stolz sind die Organisatoren auf den Inklusionslauf, der am Nachmittag stattfindet.

Menschen mit Beeinträchtigungen bewältigen dabei eine 300 Meter lange Strecke. Mit großer Begeisterung und persönlichem Einsatz zeigen die Teilnehmer Jahr für Jahr, dass die Freude am Sport keine Grenzen kennt.

Auch der Nachwuchs kommt nicht zu kurz: Am Nachmittag finden mehrere Kinder- und Jugendläufe für Teilnehmer im Alter von drei bis 18 Jahren statt.

Tee, Kekse und ein prall gefülltes Sackerl

Passend zur Vorweihnachtszeit dürfen natürlich auch die kulinarischen Schmankerl nicht fehlen. Für alle Teilnehmer gibt es Tee, Kekse sowie ein prall gefülltes Startersackerl. Damit steht einem sportlichen Start in die Adventzeit in Klosterneuburg nichts mehr im Wege.