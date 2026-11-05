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Eine Maschine der Wizz Air musste am Flughafen Wien-Schwechat landen.
Eine Maschine der Wizz Air musste am Flughafen Wien-Schwechat landen.
APA-Images / AFP / ALEX HALADA (Archivbild)
Mehrere Flugzeuge betroffen

Bombenalarm! Passagierflieger muss in Wien landen

Bombendrohungen sorgen am Donnerstag für Aufregung im europäischen Flugverkehr. Eine Wizz-Air-Maschine musste außerplanmäßig in Wien landen.
Von André Wilding
05.11.2026, 11:23
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Alarm im europäischen Luftraum! Am Donnerstag wurden gleich mehrere Passagierflugzeuge von Bombendrohungen betroffen. Für eine Maschine der ungarischen Billigfluglinie Wizz Air endete die Reise deshalb vorzeitig in Österreich.

Flug nach Warschau in Wien gestoppt

Der betroffene Flieger war ursprünglich vom italienischen Flughafen Mailand-Malpensa in Richtung Warschau unterwegs. Doch statt wie geplant in Polen zu landen, musste die Maschine nach einer Bombendrohung auf den Flughafen Wien ausweichen.

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Das berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA.

Auch andere Flüge betroffen

Der Zwischenfall war offenbar kein Einzelfall. Am Donnerstag sorgten mehrere Bombendrohungen im europäischen Flugverkehr für Aufregung. Auch in anderen Ländern wurden umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet.

Welche weiteren Maschinen betroffen waren und wie die jeweiligen Einsätze abliefen, ging aus den zunächst vorliegenden Informationen nicht hervor.

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Auch zur Zahl der Passagiere an Bord der nach Wien umgeleiteten Wizz-Air-Maschine und zu den näheren Umständen der Drohung lagen vorerst keine Angaben vor.

Ob tatsächlich eine Gefahr bestand, war zunächst ebenfalls unklar. Kurze Zeit später kam die Entwarnung: Vor Ort führten Sprengstoffexperten alle notwendigen Sicherheitskontrollen durch. An Bord wurde kein Sprengstoff gefunden.

wil, Akt. 05.11.2026, 11:47, 05.11.2026, 11:23
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