i Stefan Brennsteiner GEPA pictures Sturm starker Vierter Brennsteiner Zweiter – nur Braathen schlägt ÖSV-Star Stefan Brennsteiner verpasst den Sieg im Riesenslalom von Copper Mountain hauchdünn. ÖSV-Kollege Joshua Sturm wird starker Vierter. Von Sport Heute 29.11.2026, 21:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lucas Pinheiro Braathen dominiert weiter den Weltcup! Der Ski-Brasilianer feierte am Sonntag in Copper Mountain seinen vierten Riesenslalomsieg in Folge und war damit der Einzige, der den Halbzeit-Führenden aus Österreich ausbremsen konnte: Stefan Brennsteiner.

Legendäre Ski-Sternstunden in Rot-Weiß-Rot i ?

Der 35-Jährige hatte 0,14 Sekunden Rückstand auf Braathen, verpasste seinen zweiten Weltcup-Erfolg damit nur knapp. Der Deutsche Anton Grammel verhinderte als Dritter (+0,54 Sekunden) ein zweites ÖSV-Podium.

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Denn: Mit Joshua Sturm zeigte eine große heimische Ski-Hoffnung wie schon zuletzt in den Slaloms von Levi und Gurgl mit seinem schnellen Schwung auf, feierte als Vierter sein bestes Karriereergebnis.

"Ein bisschen wurmen tut es mich schon"

Brennsteiner jubelte: "Mich hats ordentlich gebeutelt. Gleich oben einen Schlag erwischt, dann einige Unsauberkeiten. Finden tu ich die Zeit ein paar Mal. Aber, zweiter Platz passt schon. Ein bisschen wurmen tut es mich schon."

Sturm schlägt in dieselbe Kerbe: "Es zipft mich ein bisschen an. Ein paar Schwünge waren nicht so sauber und aufs Podest ist es ziemlich knapp."

Deutscher foppt Scheib

Grammel jubelte über seine Podest-Premiere, scherzte: "Es wurde ja Zeit! Heute hat alles zusammengepasst und es hat endlich einmal geklappt."

Von ORF-Moderator Rainer Pariasek auf das starke Abschneiden des deutschen Ski-Teams angesprochen, hatte Grammel eine schlagfertige Begründung parat: "Das Interview von der Julia Scheib: 'Hauptsache vor den Deitschen.'"

Scheib hatte kürzlich zu Gast bei "Willkommen Österreich mit diesem Sager für Lacher gesorgt." Ihre lockere Wortwahl hat es auch zu den Nachbarn geschafft und dort offenbar für Extramotivation gesorgt.

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