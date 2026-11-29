i Prommegger fuhr mit 46 Jahren auf das Podest. GEPA pictures "Tut dem Kopf gut" ÖSV-Star knackt mit 46 Jahren Weltcup-Bestmarke Andreas Prommegger schreibt Sportgeschichte! Der 46-jährige Salzburger holt in China seinen 62. Stockerlplatz und ist damit alleiniger Rekordhalter. Von Sport Heute 29.11.2026, 15:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Snowboard-Altstar Andreas Prommegger raste am Sonntag beim Parallelriesentorlauf im chinesischen Snow Ruyi auf Platz drei. Damit verewigte sich der Salzburger in den Geschichtsbüchern.

Mit seinem 62. Weltcup-Podestplatz überholte der 46-Jährige den Franzosen Mathieu Bozzetto und ist nun alleiniger Rekordhalter. ÖSV-Teamkollege Benjamin Karl (58) und der Südtiroler Roland Fischnaller (56) folgen dahinter.

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Auch der Weltverband FIS verneigte sich vor dem Österreicher, bezeichnete ihn als "GOAT" (Greatest of All Time), also als den Größten aller Zeiten.

"Tut dem Kopf gut"

"Dieses Resultat tut dem Kopf richtig gut, damit habe ich gleich viel Selbstvertrauen getankt", jubelte Prommegger nach seinem Rekordrennen.

Ausgerechnet Teamkollege Benjamin Karl verhinderte im Halbfinale den Einzug ins große Finale. Der 41-jährige Doppel-Olympiasieger setzte sich um fünf Hundertstel durch, musste sich im Endlauf aber dem Schweizer Dario Caviezel geschlagen geben.

Prommegger gewann das Duell um Platz drei gegen den ebenfalls 46-jährigen Fischnaller.

Bei den Damen lief es hingegen nicht nach Wunsch. Die 53-jährige Claudia Riegler legte im ersten Qualifikationslauf die zweitschnellste Zeit hin, patzte allerdings im zweiten Durchgang. Um zwei Zehntelsekunden verpasste die Salzburgerin den Einzug ins Achtelfinale.