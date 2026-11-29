Die österreichischen Ski-Fans müssen beim Slalom in Killington nicht lange auf das erste rot-weiß-rote Eisen warten. Unmittelbar nach US-Superstar Mikaela Shiffrin, die am Sonntag um 16.30 Uhr österreichischer Zeit das Rennen eröffnet, geht mit Katharina Truppe bereits die erste ÖSV-Läuferin aus dem Starthaus.
Mit Lara Colturi nimmt die Siegerin des Slaloms von Gurgl mit Startnummer sechs das Rennen in Angriff. Unmittelbar danach folgt die deutsche Ski-Hoffnung Emma Aicher.
Mit Katharina Huber (13) hat eine weitere ÖSV-Läuferin eine Startnummer unter den besten 15 erwischt. Lisa Hörhager (26) und Natalie Falch (27) gehen unmittelbar hintereinander auf die Piste.
Komplettiert wird das rot-weiß-rote Aufgebot von Franziska Gritsch. Die Tirolerin nimmt mit Startnummer 39 den Kampf um die Qualifikation für den zweiten Durchgang auf.