i Katharina Truppe ist in Killington auf Wiedergutmachung aus. GEPA pictures Slalom in Killington Nach Shiffrin – ÖSV-Star Truppe mit Startnummer zwei Die Ski-Damen kämpfen am Sonntag in Killington um Weltcup-Punkte. Katharina Truppe hat für den Slalom eine vielversprechende Startnummer erwischt. Von Sport Heute 29.11.2026, 09:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die österreichischen Ski-Fans müssen beim Slalom in Killington nicht lange auf das erste rot-weiß-rote Eisen warten. Unmittelbar nach US-Superstar Mikaela Shiffrin, die am Sonntag um 16.30 Uhr österreichischer Zeit das Rennen eröffnet, geht mit Katharina Truppe bereits die erste ÖSV-Läuferin aus dem Starthaus.

Mit Lara Colturi nimmt die Siegerin des Slaloms von Gurgl mit Startnummer sechs das Rennen in Angriff. Unmittelbar danach folgt die deutsche Ski-Hoffnung Emma Aicher.

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Fünf Österreicherinnen am Start

Mit Katharina Huber (13) hat eine weitere ÖSV-Läuferin eine Startnummer unter den besten 15 erwischt. Lisa Hörhager (26) und Natalie Falch (27) gehen unmittelbar hintereinander auf die Piste.

Komplettiert wird das rot-weiß-rote Aufgebot von Franziska Gritsch. Die Tirolerin nimmt mit Startnummer 39 den Kampf um die Qualifikation für den zweiten Durchgang auf.