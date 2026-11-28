i Zu viel Schnee in Copper Mountain. GEPA pictures Start verzögert sich Schnee-Chaos! Speed-Auftakt der Ski-Stars verschoben Aufgrund der großen Neuschneemengen verzögert sich der Start des ersten Super-G der Saison in Copper Mountain. Von Sport Heute 28.11.2026, 19:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Wetter macht dem Ski-Zirkus einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund der Schneefälle müssen die Verantwortlichen weiterhin an der Präparierung der Piste arbeiten. Der ursprünglich für 19.45 Uhr angesetzte Super-G wurde auf frühestens 20.30 Uhr verschoben. Eine weitere Entscheidung über die Startzeit soll um 19.30 Uhr fallen.

Nach dem enttäuschenden Saisonauftakt hoffen die ÖSV-Herren in den USA auf einen Befreiungsschlag. Mit Vincent Kriechmayr, Raphael Haaser und Marco Schwarz haben die Österreicher gleich mehrere heiße Eisen im Feuer.

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Für einen emotionalen Moment könnte zudem Cyprien Sarrazin sorgen. Der Franzose steht knapp zwei Jahre nach seinem schweren Sturz in Bormio vor seinem Comeback im Ski-Weltcup.