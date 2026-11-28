Das Wetter macht dem Ski-Zirkus einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund der Schneefälle müssen die Verantwortlichen weiterhin an der Präparierung der Piste arbeiten. Der ursprünglich für 19.45 Uhr angesetzte Super-G wurde auf frühestens 20.30 Uhr verschoben. Eine weitere Entscheidung über die Startzeit soll um 19.30 Uhr fallen.
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Nach dem enttäuschenden Saisonauftakt hoffen die ÖSV-Herren in den USA auf einen Befreiungsschlag. Mit Vincent Kriechmayr, Raphael Haaser und Marco Schwarz haben die Österreicher gleich mehrere heiße Eisen im Feuer.
Für einen emotionalen Moment könnte zudem Cyprien Sarrazin sorgen. Der Franzose steht knapp zwei Jahre nach seinem schweren Sturz in Bormio vor seinem Comeback im Ski-Weltcup.