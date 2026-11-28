i Stephan embacher siegt. GEPA pictures Weltcup-Führung ausgebaut ÖSV-Adler Embacher triumphiert in Ruka Im finnischen Ruka kann sich Stephan Embacher durchsetzen und seine Führung im Weltcup ausbauen. Von Sport Heute 28.11.2026, 18:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Stephan Embacher setzt seinen Erfolgslauf fort! Nach seinem Auftaktsieg in Lillehammer triumphierte der Tiroler am Samstag auch beim ersten Weltcup-Springen im finnischen Ruka und feierte damit bereits seinen zweiten Saisonsieg.

Auf der Großschanze setzte sich der ÖSV-Adler souverän mit 6,9 Punkten Vorsprung auf den Schweizer Überraschungsmann Sandro Hauswirth durch. Der Norweger Marius Lindvik komplettierte als Dritter das Podest.

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Doch nicht nur Embacher wusste in Finnland zu überzeugen. Auch seine Teamkollegen präsentierten sich in starker Form und sorgten für einen gelungenen Auftritt der österreichischen Skispringer. Der Tiroler krönte die starke Mannschaftsleistung des ÖSV mit seinem Sieg.