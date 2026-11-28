i Lisa Fettner siegt. GEPA pictures Gegen Prevc durchgesetzt Heimsieg nach Comeback! Fettner jubelt in Hinzenbach Lisa Fettner setzt sich beim Weltcup-Springen in Hinzenbach in einem Krimi gegen Nika Prevc durch und feiert den ersten österreichischen Saisonsieg. Von Sport Heute 28.11.2026, 15:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heimsieg für Lisa Fettner! Die Salzburgerin, die zuvor unter ihrem Mädchennamen Eder an den Start ging, jubelte am Samstag beim Heim-Weltcup in Hinzenbach über ihren dritten Weltcup-Sieg. Damit bescherte sie den österreichischen Skispringerinnen im dritten Bewerb des Winters den ersten Saisonsieg.

Dabei entwickelte sich ein wahrer Krimi um den Tagessieg. Fettner fing im Finaldurchgang die slowenische Gesamtweltcup-Titelverteidigerin Nika Prevc noch ab und setzte sich mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,7 Punkten durch.

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Für die ÖSV-Adlerin bietet sich in Hinzenbach bereits die nächste Chance, an ihren Erfolg anzuknüpfen. Beim Heim-Weltcup in Oberösterreich steht noch ein zweites Springen auf dem Programm.