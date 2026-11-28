Heimsieg für Lisa Fettner! Die Salzburgerin, die zuvor unter ihrem Mädchennamen Eder an den Start ging, jubelte am Samstag beim Heim-Weltcup in Hinzenbach über ihren dritten Weltcup-Sieg. Damit bescherte sie den österreichischen Skispringerinnen im dritten Bewerb des Winters den ersten Saisonsieg.
Dabei entwickelte sich ein wahrer Krimi um den Tagessieg. Fettner fing im Finaldurchgang die slowenische Gesamtweltcup-Titelverteidigerin Nika Prevc noch ab und setzte sich mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,7 Punkten durch.
Für die ÖSV-Adlerin bietet sich in Hinzenbach bereits die nächste Chance, an ihren Erfolg anzuknüpfen. Beim Heim-Weltcup in Oberösterreich steht noch ein zweites Springen auf dem Programm.