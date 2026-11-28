i Julia Scheib im ORF-Interview. Screenshot ORF Drama im zweiten Durchgang Scheib nach erneutem Ausfall bedient: "Sehr zach" Julia Scheib scheidet in Killington wie schon in Sölden aus. Nach dem Rennen ist die Steirerin frustriert. Von Sport Heute 28.11.2026, 19:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zurzeit läuft es nicht für Julia Scheib. Wie schon beim Auftakt in Sölden scheidet die 28-Jährige auch in Killington im Riesentorlauf aus. Im Vorjahr gewann die Steirerin die kleine Kugel im Riesentorlauf-Weltcup. Nach dem erneuten Ausscheiden zeigt sie sich frustriert.

Im Gespräch mit dem ORF spricht sie über ihren Ausfall: "Bin mit der Hand hängengeblieben, hat beim ersten Tor schon angefangen. Es ist keine Sicherheit da. Ich komm nicht in das Skifahren."

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Sie ist nach ihrem eigenen Empfinden nicht in den zweiten Durchgang reingekommen: "Hab mir nach wie vor schwergetan, habe die Spur net getroffen. Das ist das Einzige, was man hier machen muss, damit es funktioniert. Ist mir überhaupt net gelungen, ist gerade sehr zach für mich."

Die Trainingsleistungen passen laut den Trainern, das gibt Scheib weiter Mut: "Verlernt hab ich's net, aber nach einem Ausfall ist es nie leicht. Bin im letzten Jahr besser gestartet, mit einem Sieg. Ich weiß schon, dass es da ist, ich sehe auch die Trainingsvergleiche. Trotzdem war es heute nicht leicht für mich."