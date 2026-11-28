i Alice Robinson siegt. GEPA pictures ÖSV-Debakel in Killington Neuseeländerin Robinson gewinnt – Scheib scheidet aus Beim Riesentorlauf in Killington erlebt der ÖSV ein erneutes Debakel. Der Sieg geht an Von Sport Heute 28.11.2026, 19:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alice Robinson verdirbt Mikaela Shiffrin die Heimsieg-Party! Die Neuseeländerin fing die Halbzeitführende beim Riesentorlauf in Killington im Finaldurchgang noch ab und triumphierte mit 0,11 Sekunden Vorsprung auf die US-Amerikanerin. Sölden-Siegerin Paula Moltzan (+0,54 Sekunden) komplettierte das Podest.

Für den ÖSV setzte es hingegen den nächsten Rückschlag. Julia Scheib, die nach dem ersten Durchgang noch auf Rang vier lag, schied wie bereits beim Saisonauftakt in Sölden aus. Damit landete Franziska Gritsch als beste Österreicherin mit 2,47 Sekunden Rückstand auf Rang 18. Stephanie Brunner belegte Platz 24 (+3,12).

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Ricarda Haaser verpasste als 39. des ersten Durchgangs die Qualifikation für das Finale. Am Sonntag geht es in Killington mit einem Slalom weiter. Die beiden Durchgänge steigen um 16.30 und 19.30 Uhr.