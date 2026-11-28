i ÖSV-Star Vincent Kriechmayr. GEPA pictures In Copper Mountain Super-G abgesagt! Wetter-Chaos verhindert Rennen Der Super-G in Copper Mountain muss aufgrund des schlechten Wetters abgesagt werden. Von Sport Heute 28.11.2026, 19:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Speed-Auftakt der Ski-Herren ist geplatzt! Der für Samstag angesetzte Super-G in Copper Mountain musste aufgrund der schwierigen Wetterbedingungen abgesagt werden. Starke Schneefälle machten den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung.

Nach dem Wintereinbruch im US-Bundesstaat Colorado arbeiteten die Verantwortlichen mit Hochdruck an der Präparierung der Rennpiste. Der ursprünglich für 19.45 Uhr angesetzte Start wurde zunächst auf frühestens 20.30 Uhr verschoben. Letztlich war eine Austragung des Rennens aber nicht möglich.

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Besonders bitter ist die Absage für die ÖSV-Herren, die nach dem enttäuschenden Saisonauftakt auf ein Erfolgserlebnis in Übersee gehofft hatten. Auch der Franzose Cyprien Sarrazin muss sich mit seinem Weltcup-Comeback nach seinem schweren Sturz in Bormio weiter gedulden.