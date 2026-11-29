i Marco Schwarz bei der Streckenbesichtigung. GEPA pictures Riesentorlauf-Startliste ÖSV-Star Schwarz eröffnet – Brennsteiner mit Top-Nummer Nach der Super-G-Absage in Copper Mountain soll am Sonntag endlich gefahren werden. Zwei ÖSV-Asse haben besonders gute Startnummern erwischt. Von Sport Heute 29.11.2026, 09:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach der wetterbedingten Absage des ersten Super-G der Saison am Samstag hoffen die Ski-Stars in Copper Mountain am Sonntag auf bessere Bedingungen. Mit dem zweiten Riesentorlauf des Winters steht für die alpinen Herren der nächste Kampf um Weltcup-Punkte auf dem Programm. Die Wetterprognosen stimmen zumindest zuversichtlich.

Aus österreichischer Sicht wird es bereits in den ersten Minuten des Rennens spannend. Marco Schwarz eröffnet um 18 Uhr (MEZ) den ersten Durchgang, unmittelbar nach dem Kärntner geht der Schweizer Ski-Dominator Marco Odermatt auf die Piste.

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Mit Stefan Brennsteiner folgt mit Startnummer drei bereits das nächste rot-weiß-rote Eisen. Der Salzburger hat besonders gute Erinnerungen an Copper Mountain, feierte dort im vergangenen Winter seinen ersten Weltcupsieg.

Mit Startnummer vier nimmt der für Brasilien startende Lucas Pinheiro Braathen das Rennen in Angriff. Die Norweger Henrik Kristoffersen (5) und Atle Lie McGrath (6) sowie der Schweizer Loic Meillard (7) komplettieren die Topgruppe.

Sechs ÖSV-Asse kämpfen um Weltcup-Punkte

Insgesamt schickt der ÖSV sechs Läufer ins Rennen. Raphael Haaser geht mit Startnummer 15 aus dem Starthaus, Patrick Feurstein (21) und Joshua Sturm (22) folgen wenig später.

Deutlich länger muss sich Lukas Feurstein gedulden. Der Vorarlberger hat Startnummer 46 erwischt. Insgesamt stehen 66 Läufer auf der Startliste. Der entscheidende zweite Durchgang steigt um 21 Uhr österreichischer Zeit.