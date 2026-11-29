i Mikaela Shiffrin war mit den Verhältnissen in Killington nicht zufrieden. IMAGO/Icon Sportswire Heftige Kritik nach RTL Ski-Star Shiffrin geht auf FIS los: "Ist grenzwertig" Schlechte Sicht, heftige Schläge und eine ruppige Piste: Die Verhältnisse in Killington sorgen bei den Ski-Stars für Diskussionen um die Sicherheit. Von Sport Heute 29.11.2026, 10:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Riesentorlauf in Killington wurde für die besten Skifahrerinnen der Welt zur Lotterie. Dichter Nebel, starker Wind und eine zunehmend in Mitleidenschaft gezogene Piste machten das Rennen am Samstag zu einer äußerst schwierigen Angelegenheit. Nach dem Weltcup-Rennen wurden kritische Stimmen laut – selbst US-Superstar Mikaela Shiffrin äußerte Bedenken.

"Es ist grenzwertig", urteilte die US-Lokalmatadorin über die Bedingungen. Deutlich ausführlicher fiel die Kritik ihrer Schweizer Konkurrentin Camille Rast aus, die das Rennen auf dem fünften Platz beendete.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Mal schauen, ob mein Rücken morgen noch ganz ist", scherzte die 27-Jährige im "SRF"-Interview. Beim Thema Sicherheit wurde die Schweizerin allerdings ernst. "Wir konnten hier nie trainieren, die Einfahrtpiste war auch nicht parat. Und ich habe nichts gesehen."

Ski-Star kritisiert FIS

Besonders die mangelnden Möglichkeiten, sich vor dem Rennen mit den Bedingungen auf der Strecke vertraut zu machen, stießen Rast sauer auf. Lediglich um 7.30 Uhr durften die Läuferinnen einmal vom Reservestart aus die Rennpiste hinunterfahren.

"Wir reden viel mit der FIS über die Sicherheit. Aber das ist kein Warm-up, wenn wir einmal vom Reservestart runter dürfen", so die Schweizerin.

Scheib scheitert an Verhältnissen

Besonders bitter verlief das Rennen aus österreichischer Sicht. Riesentorlauf-Dominatorin Julia Scheib bekam die Schläge auf der Piste nicht unter Kontrolle und schied aus. Für die Steirerin war es nach dem Ausfall beim Weltcup-Auftakt in Sölden bereits der zweite Nuller im zweiten Riesentorlauf der Saison.

Franziska Gritsch landete als beste Österreicherin auf dem enttäuschenden 18. Platz. Immerhin: Trotz der schwierigen Bedingungen blieb keine der Läuferinnen verletzt zurück.

Wie unterschiedlich die Bedingungen für die einzelnen Läuferinnen waren, verdeutlichte der zweite Durchgang. Die Deutsche Jana Fritz profitierte von einem kurzen Sichtfenster, katapultierte sich mit Laufbestzeit vom 27. auf den sechsten Platz. Wenig später zog der Nebel wieder auf.

"Sie haben viel blaue Farbe auf den Schnee gesprüht. Gesehen habe ich trotzdem nicht viel, dafür aber gespürt. Die Piste ist etwas gebrochen", schilderte Rast.