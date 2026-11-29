i Lisa Fettner schrammt in Hinzenbach am Doppelsieg vorbei. GEPA pictures Nächster ÖSV-Podestplatz 2,2 Punkte fehlen – Fettner verpasst Doppelsieg Lisa Fettner sorgt auch am Sonntag in Hinzenbach für rot-weiß-rote Jubelstimmung. Nur Weltcup-Titelverteidigerin Nika Prevc ist in Hinzenbach besser. Von Sport Heute 29.11.2026, 12:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lisa Fettner entwickelt sich zur Spezialistin für die Schanze in Hinzenbach. Einen Tag nach ihrem Heimsieg in Oberösterreich sprang die Salzburgerin auch am Sonntag aufs Podest, verpasste ihren zweiten Triumph innerhalb von 24 Stunden um lediglich 2,2 Punkte.

Diesmal hatte die slowenische Weltcup-Titelverteidigerin Nika Prevc im Duell mit der Österreicherin das bessere Ende für sich. Die Deutsche Agnes Reisch komplettierte mit drei Punkten Rückstand auf Fettner das Podest.

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Enttäuschung kam bei der 25-Jährigen trotz des knapp verpassten Doppelsieges nicht auf. "Ich muss echt zufrieden sein, die anderen schlafen auch nicht. Natürlich hätte mich ein Doppelsieg gereizt, aber es ist trotzdem richtig schön", bilanzierte Fettner.

Hinzenbach-Schanze wie gemacht für Fettner

Warum sich die Salzburgerin in Hinzenbach derart wohlfühlt, erklärte sie nach dem Bewerb selbst. Bereits im vergangenen Winter hatte die ÖSV-Adlerin auf der oberösterreichischen Normalschanze triumphiert.

"Ich tue mir beim Fliegen brutal schwer, hier muss man nicht viel fliegen. Am Tisch bringe ich viel Druck hinein, darum kommt sie mir entgegen. Auf Kleinschanzen bin ich richtig gern, auf den großen habe ich noch viel Potenzial, was den Flug angeht."

Beim Weltcup-Auftakt auf der Großschanze in Lillehammer hatte Fettner noch zweimal die Top Ten verpasst. Dank ihres erfolgreichen Heimwochenendes liegt die 25-Jährige im Gesamtweltcup mittlerweile auf dem dritten Rang, acht Punkte hinter Prevc und 30 hinter der norwegischen Spitzenreiterin Anna Odine Ström.

Pinkelnig verpasst erneut Qualifikation

Für die übrigen ÖSV-Adlerinnen gab es in Hinzenbach wenig Grund zur Freude. Julia Mühlbacher und Hannah Wiegele belegten die Plätze 21 und 22. Die ehemalige Gesamtweltcupsiegerin Eva Pinkelnig verpasste als 50. auch bei ihrem zweiten Antreten nach 14-monatiger Verletzungspause die Qualifikation.

Am kommenden Wochenende übersiedelt der Weltcup ins polnische Wisla, wo auf Fettner mit der Großschanze eine ungleich schwierigere Aufgabe wartet. Mit Eirin Maria Kvandal und Gyda Westvold Hansen kehren zudem zwei starke Norwegerinnen ins Teilnehmerfeld zurück, die in Hinzenbach fehlten.