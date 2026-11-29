i Stefan Brennsteiner GEPA pictures ÖSV-Star top Brennsteiner führt zur Halbzeit die Ski-Elite vor Österreichs Ski-Fans hoffen auf den ersten Weltcupsieg der Saison! Stefan Brennsteiner sorgt beim Riesenslalom in Copper Mountain groß auf. Von Sport Heute 29.11.2026, 19:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Halbzeit-Führung in Übersee! Stefan Brennsteiner führte die Ski-Elite im ersten Durchgang des Riesenslaloms von Copper Mountain vor. Der 35-Jährige fuhr mit 0,33 Sekunden vor Ski-Dominator Lucas Pinheiro Braathen und 0,41 Sekunden vor dem Belgier Sam Maes die Laufbestzeit.

Legendäre Ski-Sternstunden in Rot-Weiß-Rot i ?

Brennsteiner: "Da war nur wenig dabei, was mir nicht gefallen hat. Ich hatte eigentlich Zweifel, weil mir solche schnellen Läufe nicht so entgegenkommen."

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Schon im Vorjahr hatte er hier geführt. Das Rezept, um die Pausenführung in einen Sieg zu verwandeln? "Jetzt ein bisschen das Lactat aus den 'Haxen' bekommen. Dazu ein bisschen Zucker, um die Nerven zu beruhigen."

Erfreulich aus ÖSV-Sicht: Joshua Sturm raste mit der hohen Startnummer 22 auf den fünften Rang, hat 1,09 Sekunden Rückstand auf seinen Kollegen. Damit schlug er auch den Schweizer Superstar Marco Odermatt (6. | +1,14 Sekunden).

Mit Raphael Haaser (9. | +1,32) schaffte es ein weiterer Österreicher in die Top 10. Marco Schwarz (+1,64) landete auf dem 13. Platz.

Der Zwischenstand ist aus heimischer Sicht also mehr als erfreulich. Es ist angerichtet – die Entscheidung startet um 21 Uhr. Hier geht's zum "Heute"-Liveticker.