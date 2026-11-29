i Katharina Truppe GEPA pictures Shiffrin führt ÖSV-Star Truppe auf Stockerlkurs, bitteres Huber-Aus Katharina Truppe fährt den ersten Durchgang in der Killington-Wasserschlacht trocken runter. Die ÖSV-Technikerin sitzt Superstar Shiffrin im Nacken. Von Sport Heute 29.11.2026, 17:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Slalom von Killington stand auf der Kippe! Wegen Neuschnee und Regen musste bis unmittelbar vor Rennstart an der angeschlagenen Piste gearbeitet werden. Mit Wasser und Salz – sowie einer kleinen Verzögerung – konnte im US-Ort gestartet werden.

Zur Freude der Heimfans knallte Mikaela Shiffrin mit Startnummer 1 auch sogleich die Bestzeit in den Schnee, die zur Halbzeitführung reichen sollte. Nur knapp dahinter lauert eine Österreicherin: Katharina Truppe.

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Die größten Dominatoren des Sports i ?

Die Kärntnerin fuhr mit der Startnummer 2 nur 0,17 Sekunden langsamer als die große Dominatorin und liegt somit voll auf Kurs in Richtung Podium.

Truppe sagt: "Es hat sich nicht so gut angefühlt. Ich war fast ein bisschen überrascht, habe gedacht, es könnten eineinhalb Sekunden sein. Es ist unruhig, darauf muss man einfach eingestellt sein."

Die 30-Jährige wird ihre Position gegen die Schweizerin Camille Rast (+0,18 Sekunden), Lara Colturi (Albanien, +0,27) verteidigen müssen.

Bitter aus heimischer Sicht: Katharina Huber schied mit Startnummer 13 aus.

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Der Riesenslalom der Herren startet um 18 Uhr, der zweite Durchgang um 21 Uhr. Hier der "Heute"-Liveticker.