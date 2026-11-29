i Stephan Embacher GEPA pictures Hörl Dritter ÖSV-Star Embacher siegt auch im zweiten Ruka-Springen Rot-Weiß-Roter Jubel in Finnland! Stephan Embacher feiert den Doppelpack, gewinnt auch das zweite Springen in Ruka. ÖSV-Kollege Jan Hörl wird Dritter. Von Sport Heute 29.11.2026, 16:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Stephan Embacher ist nicht zu stoppen! Der ÖSV-Adler gewinnt auch das zweite Springen in Ruka und baut seine Weltcupführung aus.

Der 20-Jährige krönt ein perfektes Weltcup-Wochenende in Finnland! Nach seinem Triumph am Samstag setzte sich der Österreicher auch beim zweiten Einzelspringen in Finnland durch. Für den ÖSV-Adler ist es bereits der dritte Saisonsieg.

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Embacher: "Es läuft alles in die richtige Richtung. Es ist ein wichtiges Zeichen. Das Selbstvertrauen wird immer größer. Ich bin momentan sehr ruhig. Stehenbleiben darf man sowieso nie."

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Auch Jan Hörl durfte über einen Stockerlplatz jubeln. Der Salzburger landete hinter dem Norweger Isak Andreas Langmo auf Rang drei. Für Langmo war es der erste Podestplatz seiner Weltcup-Karriere.

Hörl: "Ich bin mega happy mit dem dritten Platz. So kann es weitergehen. Mein Papa hat heute Geburtstag. Er hat gesagt, das beste Geschenk wäre, wenn ich heute gut hupf'. Also: Alles Gute, Papa."

Mit Maximilian Ortner auf Rang sechs und Clemens Aigner auf Platz acht schafften es zwei weitere Österreicher in die Top Ten.

Daniel Tschofenig verpasste diese als Elfter knapp. Für Skisprung-Superstar Stefan Kraft verlief der Sonntag hingegen enttäuschend. Der Salzburger musste sich mit Rang 25 begnügen.

Der große Gewinner des Wochenendes ist aber Embacher. Mit zwei Siegen innerhalb von zwei Tagen baut der ÖSV-Überflieger seine Führung im Gesamtweltcup weiter aus.