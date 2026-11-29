Von Rang zwei auf vier! Katharina Truppe schrammte am Sonntag im Slalom von Killington am ersten Saison-Stockerl der ÖSV-Damen vorbei.
Die Kärntnerin lag nach Lauf eins mit nur 0,17 Sekunden Rückstand auf Ski-Dominatorin Mikaela Shiffrin in aussichtsreicher Position – sogar auf den Sieg. Aber: In der Entscheidung fiel neben Truppe auch die US-Lokalheldin zurück.
DIe Schweizerin Camille Rast siegte vor Albaniens Shootingstar Lara Colturi (+0,09 Sekunden) und Shiffrin (+0,56). Truppe fehlten 0,28 Sekunden aufs Stockerl.
Truppe zeigt sich trotzdem zufrieden: "Ich bin im Steilen nicht so reingekommen. Dann wird es ein bischen zach. Ich habe wirklich gekämpft. Ich bin zufrieden, weil nach Gurgl (Ausfall, Anm.) war es echt zach."
Mehr folgt.
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