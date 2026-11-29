i Katharina Truppe GEPA pictures Rast siegt Truppe schrammt als Vierte am Slalom-Stockerl vorbei Nach einer Topfahrt im ersten Durchgang fällt ÖSV-Star Katharina Truppe in Killington zurück, wird Vierte. Camille Rast gewinnt den Slalom. Von Sport Heute 29.11.2026, 20:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von Rang zwei auf vier! Katharina Truppe schrammte am Sonntag im Slalom von Killington am ersten Saison-Stockerl der ÖSV-Damen vorbei.

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Die Kärntnerin lag nach Lauf eins mit nur 0,17 Sekunden Rückstand auf Ski-Dominatorin Mikaela Shiffrin in aussichtsreicher Position – sogar auf den Sieg. Aber: In der Entscheidung fiel neben Truppe auch die US-Lokalheldin zurück.

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DIe Schweizerin Camille Rast siegte vor Albaniens Shootingstar Lara Colturi (+0,09 Sekunden) und Shiffrin (+0,56). Truppe fehlten 0,28 Sekunden aufs Stockerl.

Truppe zeigt sich trotzdem zufrieden: "Ich bin im Steilen nicht so reingekommen. Dann wird es ein bischen zach. Ich habe wirklich gekämpft. Ich bin zufrieden, weil nach Gurgl (Ausfall, Anm.) war es echt zach."

Mehr folgt.

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