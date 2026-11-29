i Der regionalen Klinikverbund CNTW im Norden Englands definierte zwölf Geschlechter. iStock Nicht nur Mann und Frau Briten-Klinikverbund zählt zwölf Geschlechter auf Ein britischer Klinikverbund listet zwölf Geschlechtsidentitäten auf. Neben Mann und Frau tauchen dort auch "trigender" oder "demigirl" auf. Von Newsdesk Heute 29.11.2026, 21:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Präsentation eines britischen Klinikverbunds sorgt für Diskussionen: Darin werden gleich zwölf verschiedene Geschlechtsidentitäten aufgelistet. Laut dem britischen "Telegraph" handelt es sich bei der Institution um den regionalen Klinikverbund CNTW im Norden Englands. Dieser zählt insgesamt zwölf verschiedene Geschlechtsidentitäten auf. Neben männlich und weiblich wurden dabei auch weniger geläufige Bezeichnungen angeführt.

Dazu gehören etwa "trigender", womit eine dreigeschlechtliche Identität gemeint ist, und "genderfluid". Dieser Begriff beschreibt Menschen, deren Geschlechtsidentität sich verändern kann. Auch "demigirl", eine teilweise weibliche Geschlechtsidentität, findet sich in der Präsentation.

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Weitere aufgeführte Begriffe sind "neutrois" für eine geschlechtsneutrale Identität, "agender" für Menschen ohne Geschlechtsidentität sowie "genderqueer" für Identitäten außerhalb der klassischen Einteilung in männlich und weiblich. "Androgyne" beschreibt wiederum eine Kombination männlicher und weiblicher Merkmale.

Unterlagen kamen nur 2024 zum Einsatz

Der Klinikverbund erklärte laut Bericht, dass die Präsentation ausschließlich während des LGBT-Geschichtsmonats 2024 verwendet worden sei. Dieser Aktionsmonat widmet sich in Großbritannien der Geschichte und den Rechten sexueller und geschlechtlicher Minderheiten. Eine reguläre Mitarbeiterschulung oder Bildungsveranstaltung sei das allerdings nicht gewesen.

Auch andere Vorgaben des britischen Gesundheitsdienstes NHS stehen laut "Telegraph" in der Kritik. Demnach sollen Beschäftigte in bestimmten Einrichtungen auf traditionelle Familienbezeichnungen verzichten. Statt "Mutter" und "Vater", "Ehemann" und "Ehefrau" oder "Bruder" und "Schwester" sollten neutrale Begriffe wie "Elternteil", "Partner" und "Geschwister" verwendet werden.

Selbst bei der Begrüßung soll auf geschlechtsneutrale Formulierungen gesetzt werden. Die Anrede "Meine Damen und Herren" sollte demnach durch "Verehrte Gäste" ersetzt werden.

Für weiteren Diskussionsstoff sorgen interne Vorgaben zur Toilettenbenutzung. In den Unterlagen einer Klinik wird festgehalten, dass Trans-Mitarbeiter jene Toiletten nutzen dürfen, die ihrer Geschlechtsidentität entsprechen. Allerdings könnte diese Regelung mit einem Urteil des britischen Supreme Court kollidieren. Das Gericht hatte entschieden, dass beim Gleichstellungsgesetz das biologische Geschlecht ausschlaggebend ist.

Politiker fordert Konzentration auf Patienten

Aus der konservativen Partei kommt deutliche Kritik. Gesundheitspolitiker Damian Hinds (57) sieht die eigentliche Aufgabe des NHS gefährdet. "Der NHS ist dazu da, Patienten zu behandeln, nicht die Sprache zu kontrollieren", erklärte er.

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Gerade im medizinischen Bereich sei das biologische Geschlecht ein wichtiger Faktor. Außerdem brauche es eine eindeutige Sprache, um eine angemessene Versorgung der Patienten sicherzustellen.

Auch das britische Gesundheitsministerium stellte klar, dass entsprechende Schulungen mit der geltenden Gesetzeslage vereinbar sein müssen. Im Mittelpunkt müsse stets die medizinische Versorgung der Patienten stehen.