i Wolfgang Ischinger, Botschafter a.D. und Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz in einem deutschen TV-Studio, 2026 IMAGO/HMB-Media Er saß mit am Tisch! Top-Diplomat hebelt Putins größte NATO-Lüge aus Moskau behauptet, der Westen habe Russland bei der NATO-Osterweiterung getäuscht. Ein deutscher Diplomat, der damals mitverhandelte, widerspricht. Von Newsdesk Heute 29.11.2026, 20:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist eines der zentralen Narrative des Kremls: Der Westen habe Russland einst versprochen, die NATO nicht nach Osten auszuweiten – und anschließend sein Wort gebrochen. Doch was wurde damals tatsächlich vereinbart? Der deutsche Spitzendiplomat Wolfgang Ischinger, der in den Neunzigerjahren selbst mit am Verhandlungstisch saß, widerspricht der russischen Darstellung entschieden.

Der 80-jährige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz war maßgeblich an den Verhandlungen über die NATO-Russland-Grundakte von 1997 beteiligt. Im Interview mit der "Kleinen Zeitung" schildert er, wie es zur Osterweiterung des Militärbündnisses kam – und welche Fehler der Westen tatsächlich gemacht hat.

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Osteuropäer drängten selbst in die NATO

Nach dem Zerfall der Sowjetunion und der deutschen Wiedervereinigung sei innerhalb der deutschen Regierung sogar über eine mögliche Auflösung der NATO diskutiert worden. Doch vor allem Polen, Tschechien und Ungarn drängten auf eine Aufnahme in das westliche Verteidigungsbündnis.

Bei Gesprächen in Warschau und Kyjiw sei Ischinger mit Nachdruck vermittelt worden, dass die Menschen Angst vor Russland hätten und Schutz benötigten. Die Initiative zur Erweiterung sei damals keineswegs von den USA ausgegangen, sondern von den mittel- und osteuropäischen Staaten selbst.

Wie tief das imperiale Denken in Russland bereits damals verankert gewesen sei, verdeutlicht Ischinger anhand einer persönlichen Begegnung aus dem Jahr 1993. Als er einen russischen Vizeaußenminister fragte, was Moskau unternehme, um seinen Nachbarstaaten die Angst zu nehmen, habe dieser mit einer Gegenfrage reagiert: Was sei denn falsch daran, dass sie Angst vor Russland hätten?

"Russland wusste genau, was vereinbart war"

Ischinger bestreitet nicht, dass bei den Gesprächen zur deutschen Wiedervereinigung 1990 auch über eine mögliche Ausdehnung der NATO gesprochen wurde. Entscheidend sei jedoch, was tatsächlich im Zwei-plus-Vier-Vertrag festgeschrieben wurde.

„Russland wusste genau, was vereinbart war. Alles andere gehört ins Reich der Märchen und ist reine Desinformation“ Wolfgang Ischinger verhandelte NATO-Russland-Grundakte

Selbst wenn Moskau damals den Eindruck gewonnen haben sollte, der Westen habe einen generellen Verzicht auf die Osterweiterung zugesagt, sei dies spätestens durch die NATO-Russland-Grundakte von 1997 überholt gewesen.

Ischinger begleitete die Verhandlungen über dieses Dokument von Anfang bis Ende. Nach seinen Angaben habe die russische Seite dabei zu keinem Zeitpunkt einen angeblichen früheren Verzicht auf eine Erweiterung ins Treffen geführt.

"Russland wusste genau, was vereinbart war. Alles andere gehört ins Reich der Märchen und ist reine Desinformation", stellt der Diplomat klar.

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Was Russland im Gegenzug bekam

Der damalige russische Präsident Boris Jelzin sei zwar keineswegs begeistert von der geplanten Aufnahme weiterer Staaten in die NATO gewesen. Unter der Voraussetzung, dass Moskau und das westliche Militärbündnis künftig auf Zusammenarbeit statt Konfrontation setzen würden, habe er die Erweiterung jedoch akzeptiert.

Russland befand sich damals in einer wirtschaftlich schwierigen Lage und war an westlichen Investitionen sowie einer engeren Zusammenarbeit mit den USA interessiert. Gleichzeitig sei Moskau bewusst gewesen, dass die NATO-Erweiterung auch ohne russisches Einverständnis stattfinden könnte – dann allerdings womöglich ohne militärische Zugeständnisse des Bündnisses.

In der Grundakte sicherte die NATO unter den damaligen Sicherheitsbedingungen zu, auf die dauerhafte Stationierung zusätzlicher größerer Kampftruppenverbände in neuen Mitgliedstaaten zu verzichten. Auch die Stationierung von Atomwaffen war nicht vorgesehen.

Auch der Westen machte Fehler

Trotz seiner deutlichen Kritik an der russischen Darstellung nimmt Ischinger den Westen keineswegs von jeder Verantwortung aus. Besonders die mangelnde Umsetzung gemeinsamer Projekte im Rahmen des NATO-Russland-Rats sieht er rückblickend als verpasste Chance.

Auch die Entscheidung des NATO-Gipfels in Bukarest 2008, der Ukraine und Georgien eine künftige Mitgliedschaft in Aussicht zu stellen, ohne einen konkreten Beitrittsfahrplan festzulegen, bewertet der Diplomat kritisch.

Ein zentrales Versäumnis der europäischen Sicherheitspolitik sei es gewesen, Ländern wie der Ukraine, Georgien und Moldau keine verlässlichen Sicherheitsgarantien bieten zu können. Diese Staaten seien zwischen Russland und dem Westen sicherheitspolitisch in der Luft gehangen.

Neue Sicherheitsordnung erst nach Waffenstillstand

Eine Rückkehr zur europäischen Sicherheitsordnung vor der NATO-Osterweiterung, wie sie Moskau fordert, hält Ischinger für den falschen Weg. Stattdessen müsse zunächst ein Waffenstillstand in der Ukraine erreicht werden.

Anschließend brauche es umfassende Verhandlungen über konventionelle und nukleare Rüstungskontrolle sowie militärische vertrauensbildende Maßnahmen. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass Russland zu ernsthaften Verhandlungen bereit ist.