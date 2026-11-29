i Die Konservativen von Alberto Núñez Feijóo dürften laut Umfrage die Wahl gewinnen IMAGO/ZUMA Press Wire Mehrheit für Konservative Rechtsruck in Spanien! Regierung bei Wahl abgestraft Spanien hat gewählt: Laut erster Prognose liegt die konservative Volkspartei vorne. Gemeinsam mit der rechten Vox könnte sie die Mehrheit erreichen. Von Newsdesk Heute 29.11.2026, 20:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der Parlamentswahl in Spanien zeichnet sich ein Sieg der konservativen Volkspartei (PP) von Alberto Núñez Feijóo ab. Einer ersten Umfrage des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zufolge dürfte die PP stärkste Kraft werden. Zusammen mit der rechtsgerichteten Partei Vox könnte sie die absolute Mehrheit im Parlament erreichen.

Wie die spanische Tageszeitung "El País" berichtet, kommt das Bündnis aus PP und der Volksunion von Navarra (UPN) laut der Erhebung auf 32,6 Prozent der Stimmen und 131 bis 136 Mandate. Vox erreicht demnach 16,2 Prozent und könnte mit 44 bis 48 Abgeordneten ins Parlament einziehen.

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Absolute Mehrheit in Reichweite

Für die absolute Mehrheit sind im spanischen Parlament 176 Mandate erforderlich. Zusammen könnten die beiden politischen Lager auf 175 bis 184 Sitze kommen. Ob sich tatsächlich eine Mehrheit ausgeht, wird die Auszählung der Stimmen zeigen.

Die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) von Pedro Sánchez landet laut der Erhebung mit 28,8 Prozent auf dem zweiten Platz und dürfte 119 bis 124 Mandate erhalten. Das Linksbündnis Frente Amplio kommt demnach auf 5,7 Prozent und zehn bis elf Sitze.

Historischer Rekord bei Wahlbeteiligung

Schon vor Bekanntwerden der ersten Prognose sorgte die außergewöhnlich hohe Wahlbeteiligung für Aufsehen. Bis 18 Uhr hatten bereits 68,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben – rund 15 Prozentpunkte mehr als bei der Parlamentswahl 2023.

Damit wurde auch der bisherige Rekord aus dem Jahr 1996 übertroffen. Damals hatten zum selben Zeitpunkt 63,45 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt. Ein offizielles Endergebnis der Parlamentswahl liegt noch nicht vor.