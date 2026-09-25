i Bei dem Vorfall standen sowohl der Rettungsdienst als auch die Polizei im Einsatz. iStock Dramatische Minuten in Graz Bub (2) stürzt in Teich, plötzlich geht auch Mama unter Bange Momente in Graz – ein Bub (2) stürzte im Oeverseepark in einen Teich. Beim Versuch, das Kind zu retten, geriet die Mutter selbst in Not. Von Michael Rauhofer-Redl 25.09.2026, 09:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das hätte auch anders enden können! Von einer bemerkenswerten Rettungsaktion im Oeverseepark im Grazer Bezirk Gries berichtet die Pressestelle der Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag. Wie es in der Mitteilung heißt, stürzte ein zweijähriger Bursche am Donnerstagmittag in einen Teich. Als die Mutter das Kind retten wollte, geriet sie selbst in Not. Ein aufmerksamer Passant zog beide aus dem Wasser.

Beide Personen blieben unverletzt

Gegen 12:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Rettungseinsatz in den Oeverseepark gerufen. Beim Eintreffen der Polizeistreife waren die Bergungsmaßnahmen bereits abgeschlossen. Das Rettungsteam und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung des Zweijährigen sowie seiner 31-jährigen Mutter im Rettungswagen.

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Beide Personen standen unter erheblichem Schock, blieben nach ersten Erkenntnissen jedoch glücklicherweise ohne schwere Verletzungen.

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Geistesgegenwärtige Rettung durch Passanten

Ein Passant wurde durch Hilferufe auf den Vorfall aufmerksam. Der Mann sprang umgehend in den Teich. Es gelang ihm, sowohl den zweijährigen Buben als auch die bereits unter Wasser geratene Mutter zu fassen, sicher aus dem Teich zu ziehen und am Ufer an die wenig später eintreffenden Rettungskräfte zu übergeben.