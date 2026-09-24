i Die Polizei sucht nach Zeugen. iStock Polizei sucht Zeugen Obdachloser onaniert vor jungen Frauen in Graz Schock für zwei Grazerinnen: Als die jungen Frauen spazieren waren, soll plötzlich ein Mann vor ihnen onaniert haben. Von Newsdesk Heute 24.09.2026, 20:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Mittwoch waren zwei junge Grazerinnen – 24 und 22 Jahre alt – im Bezirk Mariatrost unterwegs. Dabei soll ein Obdachloser vor ihnen onaniert haben. Beide Vorfälle sollen sich im Bereich "Am Lindenhof" ereignet haben.

Zur ersten Begegnung einer der Frauen mit dem Mann dürfte es gegen 12 Uhr gekommen sein. Die zweite Frau war dem Verdächtigen gegen 12.45 Uhr begegnet. Schlussendlich konnten Polizisten den Mann im Wald auf einer Parkbank sitzend antreffen.

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Zeugen gesucht

Bei ihm handelt es sich um einen 30-jährigen Serben – er wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die Beamten suchen nun nach weiteren Zeugen und Opfern. Dafür wurde seitens der Landespolizeidirektion Steiermark eine Personsbeschreibung des Verdächtigen veröffentlicht.

Er soll etwa 1,70 Meter groß sein sowie schulterlange, schwarze Haare und einen kurzen, schwarzen Bart haben. Gekleidet war der Mann mit einem grauen Kurzarm-T-Shirt und einer dunkelgrünen/grauen Hose. Zeugen bzw. Opfer sollen sich unter der Telefonnummer 059 133/65 92 bei der Polizeiinspektion Graz Riesplatz melden.

Weitere Vorfälle

Es war jedoch nicht der einzige Vorfall, mit dem der Verdächtige in Zusammenhang stehen könnte. Bereits am 8. September soll sich ein unbekannter Mann im Bereich des Grünangerparks auf einem Spielplatz vor zwei neunjährigen Mädchen entblößt haben. Danach sei der Verdächtige auf einem lilafarbenen E-Scooter geflüchtet.

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Zu einem anderen Vorfall sei es am 25. August gekommen. Da soll ein unbekannter Mann im selben Bereich ein Mädchen (9) angesprochen haben. Er soll sie gefragt haben, ob sie "etwas sehen" möchte. Dann habe er seine Hose heruntergezogen und sei geflüchtet.

Nach der Beschreibung des Verdächtigen aus den beiden weiteren Fällen kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um denselben Mann handelt, der vor den beiden Frauen onaniert habe.