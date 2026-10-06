i Die Polizei konnte drei Tatverdächtige festnehmen. iStock Auf Straße überfallen Bursch von Teenie-Bande ausgeraubt – drei Festnahmen Mitte September wurde ein 16-Jähriger in Wien von mehreren Jugendlichen überfallen und ausgeraubt. Nun klickten die Handschellen. Von Newsdesk Heute 06.10.2026, 13:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach einem Raub Mitte September klickten nun am Montag für drei Verdächtige die Handschellen. Zu dem Vorfall kam es bereits am 16. September. Damals wurde ein 16-Jähriger gegen 19.40 Uhr im Bereich der Mühlhäufelgasse von mehreren Jugendlichen überfallen.

Dabei wurde das Opfer leicht verletzt. Zudem stahlen die Angreifer den E-Scooter des Burschen. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten drei Tatverdächtige im Alter zwischen 14 und 16 Jahren ausgeforscht werden.

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Bursch ergriff die Flucht

Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen Österreicher, einen Inder und einen Türken. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden jetzt die Festnahmeanordnungen vollzogen. Im Zuge dessen versuchte der 16-Jährige zu flüchten.

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Die Beamten nahmen die Verfolgung zu Fuß auf und konnten den Burschen im Bereich der Donau-City anhalten und festnehmen. Dabei versuchte sich der 16-Jährige zu widersetzen. Alle Verdächtigen zeigten sich nicht geständig und wurden in eine Justizanstalt gebracht. Zu zwei noch unbekannten Tätern laufen die Ermittlungen.