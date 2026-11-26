i Ein Hero-Modell in Österreich: SEAL U DM-i, der meistverkaufte PHEV in Österreich. Foto: BYD BYD auf Erfolgskurs BYD in Österreich: Vom Newcomer zur Erfolgsmarke BYD wächst stark und hat sich als innovative Marke am österreichischen Automarkt etabliert. Weitere Meilensteine folgen. Von Lea Simecek 27.11.2026, 00:01 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Als BYD im Jänner 2023 in Österreich an den Start ging, war die Marke hierzulande noch weitgehend unbekannt. Nur wenige Jahre später hat sich das Bild grundlegend verändert: Aus dem Newcomer ist einer der dynamischsten Automobilanbieter des Landes geworden. Bereits 2024 vervierfachte BYD seine Zulassungen gegenüber dem Startjahr auf 4.008 Fahrzeuge.

2025 folgte mit knapp 7.000 Neuzulassungen ein weiteres Wachstum von rund 75 Prozent. Mittlerweile spielt BYD nicht nur bei Elektroautos ganz vorne mit, sondern hat sich auch unter den zehn absatzstärksten Automarken Österreichs etabliert.

Stark vor Ort, stark im Markt

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist das in Österreich konsequent ausgebaute Händlernetz. Mit mehr als 60 Partnerstandorten in ganz Österreich setzt, BYD auf Kundennähe, persönliche Beratung und kompetenten Service. Denn so innovativ ein Auto auch sein mag: Vertrauen entsteht nicht allein durch Technologie, sondern vor allem durch Menschen, die vor Ort für ihre Kunden da sind.

Bald 60 Standorte in ganz Österreich: BYDs Netzwerk ist bereits größer als das von mancher Traditionsmarke. Foto: BYD

Dass diese Strategie aufgeht, zeigt auch die Wahrnehmung der Marke. In einer repräsentativen Studie des Market Instituts unter 1.000 Österreicherinnen und Österreichern wurde BYD gleich zweimal auf Platz eins gewählt: als innovativste Automarke am Gesamtmarkt und als E-Auto-Marke mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zwei Auszeichnungen, die besonders gut zusammenpassen. Schließlich verfolgt BYD von Beginn an das Ziel, modernste Elektromobilität für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen.

Auch hier gibt es einen klaren Marktbeweis: BYD rangiert bei den E-Autos als Marke unter den Top-5. Und der SEAL U DM-i war 2025 und ist 2026 der meistverkaufte Plug-in-Hybrid-Pkw in Österreich. Bemerkenswert ist das vor allem deshalb, weil BYD auf beeindruckende 70 Prozent Privatkundenanteil kommt.

SEALION 7: Premium-Kandidat beim Preis-Leistungsverhältnis Foto: BYD

Die sauberste Volumensmarke in Österreich

Dass wirtschaftlicher Erfolg und Klimaverantwortung Hand in Hand gehen können, zeigt ein weiterer Spitzenwert: BYD ist die Marke mit dem niedrigsten durchschnittlichen CO₂-Ausstoß unter Österreichs zehn absatzstärksten Automarken.

Laut den Neuzulassungsdaten von Statistik Austria für Jänner bis September 2026 liegt der durchschnittliche WLTP-Wert bei lediglich 15 Gramm CO₂ pro Kilometer – und damit um 55 Gramm weniger als bei der Nummer 2. Möglich macht das ein Modellmix, der zu rund 70 Prozent aus reinen Elektroautos und zu 30 Prozent aus effizienten Plug-in-Hybriden besteht.

Ende 2026 soll die Serienproduktion in Ungarn anlaufen Foto: BYD

Die nächste Revolution steht an der Ladesäule

Und BYD denkt bereits einen entscheidenden Schritt weiter. Mit dem Ausbau der eigenen FLASH-Charging-Infrastruktur in Österreich will der Hersteller das Schnellladen auf ein neues Niveau heben. Die Technologie ermöglicht Ladeleistungen von über einem Megawatt (Anm.: 1.000 kW) und soll Elektromobilität rund ums Jahr auf das Niveau von klassischen Verbrennern heben.

Dabei sind so hohe Ladeleistungen nicht zwingend von besonders starken Netzanschlüssen abhängig: BYDs Flash Charging funktioniert ab 100 kW Anschlussleistung, bietet dank interner Pufferspeicher aber stets 1000 kW Laden – passendes Auto vorausgesetzt.

Flash Charging wird E-Auto-Laden revolutionieren. Foto: BYD

Den Lade-Zauber macht die zweite Generation der Blade Battery möglich, die in den DENZA-Modellen sowie erstmals im BYD ATTO 8 verbaut sein wird, der im Lauf des ersten Quartals 2027 auf den Markt kommen wird. Die Blade Battery 2.0 verbindet hohe Energiedichte, Sicherheit und außergewöhnliche Ladegeschwindigkeit.

Besonders bemerkenswert: Während am Flash Charger die 115 kWh große Antriebsbatterie im ATTO 8 in 5 Minuten von 10 auf 70 Prozent, in 9 Minuten von 10 auf 97 Prozent auflädt und selbst bei Minusgraden nur 3 Minuten länger für eine Vollladung benötigt, reizt sie an herkömmlichen 400-kW-DC-Schnellladesäulen die volle Ladeleistung von 400 kW quasi über den gesamten Ladebereich konstant aus. Damit streckt sie die klassische Ladekurve zur "Ladegerade".

Damit zeigt BYD, wohin die Reise geht: Elektromobilität, die nicht nur innovativ und leistbar ist, sondern auch im Alltag keine Nachteile mehr gegenüber Verbrennern hat. Weitere Infos zu BYD findest du hier: https://www.bydauto.at/

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