i Nach der Spionageaffäre um Konzernchef Jensen Huang soll Nvidia die Lieferung von Servern mit seinen Chips in vier asiatische Länder gestoppt haben. REUTERS Nach Spionage-Eklat Chip-Riese Nvidia stoppt Lieferungen nach Südostasien Nach der Spionageaffäre um Konzernchef Jensen Huang soll Nvidia die Lieferung von Servern mit seinen Chips in vier asiatische Länder gestoppt haben. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 12:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für vier Länder in Südostasien dreht der US-Chipriese Nvidia laut einem Bericht der "Financial Times" den Lieferhahn zu. Der Konzern soll seine Geschäftspartner angewiesen haben, keine mit Nvidia-Chips ausgestatteten Server mehr nach Malaysia, Indonesien, Thailand und Singapur auszuliefern. Ob es sich um einen dauerhaften Exportstopp handelt, ist bislang unklar.

Zu den betroffenen Unternehmen zählen demnach die amerikanischen Serverhersteller Dell und Supermicro. Auch der Cloudanbieter Aolani aus Singapur ist von dem Schritt betroffen. Dieser zählt unter anderem den chinesischen TikTok-Mutterkonzern ByteDance zu seinen Kunden.

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Washington zieht die Schrauben an

Der Export von Nvidia-Hochleistungschips nach China ist in den USA aus Gründen der nationalen Sicherheit untersagt. Nach Angaben der US-Regierung gelangen die Halbleiter jedoch über Schmuggelwege nach China. Chinesische Firmen nutzen zudem die Rechenkapazitäten ausländischer Anbieter, vor allem in Südostasien.

Dieser Praxis will Washington einen Riegel vorschieben. Seit vergangener Woche gibt es neue Vorgaben: Wer chinesischen Unternehmen in großem Stil Rechenleistung auf Basis der betroffenen Chips anbieten will, braucht künftig eine Genehmigung der USA.

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Spionageaffäre um Konzernchef

Nvidia war zuletzt wegen einer Affäre um Firmenchef Jensen Huang in die Schlagzeilen geraten. Er soll ein Verhältnis mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin gehabt haben. Diese soll für die Firma Megaspeed in Singapur die Weiterleitung von Nvidia-Technologie nach China ermöglicht haben.

Wegen mehrerer Affären war Huang als Konzernchef zurückgetreten. Seit Montag steht er auf Drängen von US-Präsident Donald Trump allerdings wieder an der Spitze des Unternehmens.