i Umfragen im Auftrag von bank99: Viele verstehen bei Finanzthemen nur Bahnhof. APA-Images / APA / HELMUT FOHRINGER Geld-Frust in Österreich Jeder Zweite versteht bei Finanzthemen nur Bahnhof Wenn es um Geld- und Finanzthemen geht, stiegen viele Österreicher früher oder später aus. Das zeigt eine Studie im Auftrag von bank99. Von Team Wirtschaft 26.11.2026, 12:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Geld- und Finanzfragen steigen viele Österreicher im Alltag irgendwann aus: 48 Prozent empfindet Finanzthemen als zu komplex. Das zeigt eine repräsentative Studie von Marketagent im Auftrag der bank99 unter 1.500 Befragten zwischen 14 und 75 Jahren.

Besonders groß ist diese Hürde bei Menschen, die nicht erwerbstätig sind und den Haushalt führen (74 Prozent), sowie bei Personen mit geringerem Haushaltseinkommen (63 Prozent). Auch Frauen (54 Prozent) und Menschen ohne Matura (52 Prozent) finden Finanzthemen oft zu kompliziert.

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Nur 39 Prozent bewerten ihr Wissen als gut

Dabei halten sich viele Österreicher im Alltag durchaus für geschickt im Umgang mit Geld: 68 Prozent bewerten ihre finanzielle Kompetenz etwa beim Sparen oder beim Haushaltsbudget positiv. Ihr tatsächliches Finanzwissen stufen dagegen nur 39 Prozent als gut oder sehr gut ein.

Zwischen Männern und Frauen gibt es auch hier einen deutlichen Unterschied: 47 Prozent der Männer halten ihr Finanzwissen für gut oder sehr gut, bei den Frauen sind es 31 Prozent. Im Bundesländervergleich bewerten Befragte aus Kärnten und Vorarlberg ihr Finanzwissen mit jeweils 44 Prozent am höchsten. Dahinter folgen Wien (42 Prozent), Oberösterreich (41 Prozent) und Tirol (39 Prozent), Schlusslicht ist das Burgenland mit 28 Prozent.

Ruf nach Finanzbildung in den Schulen

Gleichzeitig glauben 46 Prozent, dass sie mit mehr Finanzwissen finanziell besser aufgestellt wären – bei den 14- bis 19-Jährigen sagen das sogar 70 Prozent. Entsprechend groß ist der Wunsch nach Unterstützung: 84 Prozent sprechen sich für mehr Finanzbildung in den Schulen aus, 61 Prozent wünschen sich gezielte Angebote für Frauen.

Bei den konkreten Geldfragen stand in den letzten Monaten vor allem eines im Mittelpunkt: 38 Prozent beschäftigten sich damit, wie sie ihre Ausgaben senken können. Danach folgen Sparprodukte (33 Prozent), Versicherungen (29 Prozent), Haushaltsplanung (28 Prozent) sowie das Investieren in Aktien, Fonds oder Kryptowährungen (28 Prozent).

Während Männer häufiger über Investitionen nachdenken (37 Prozent gegenüber 19 Prozent bei Frauen), steht für Frauen die Frage nach geringeren Ausgaben an erster Stelle (41 Prozent gegenüber 36 Prozent bei Männern).

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Junge setzen auf Social Media, Ältere auf den Kontoauszug

Unterschiede zeigen sich auch bei den Informationsquellen: Insgesamt beziehen 19 Prozent ihr Finanzwissen hauptsächlich über Social Media – bei den 14- bis 19-Jährigen sind es bereits 45 Prozent. bank99-Vorstand Bernhard Hohenegger warnt jedoch, dass auf sozialen Plattformen nicht alles fundiert sei, was einfach und vielversprechend klinge.

Um die eigenen Finanzen im Blick zu behalten, prüfen 56 Prozent regelmäßig ihre Kontoauszüge – bei den 70- bis 75-Jährigen tun das sogar 82 Prozent. 35 Prozent nutzen Banking-Apps oder Online-Banking, während 17 Prozent ganz auf solche Hilfsmittel verzichten.