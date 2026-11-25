i Auch Cybersicherheitsexperten warnen: Zahl der Fake-Angebote ist zuletzt um 50 Prozent explodiert. iStock Tricks immer fieser Fake-Alarm! Handelsverband warnt alle Österreicher Millionen Österreicher gehen zur Black Week auf Schnäppchenjagd. Doch auch Betrüger wittern ihr Geschäft. Die Zahl gefälschter Aktionen steigt massiv. Von Team Wirtschaft 25.11.2026, 21:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Weihnachtsgeschäft 2026 geht in seine erste heiße Phase. Vielerorts startet am ersten Adventwochenende bereits der Christbaumverkauf. Rund um den Black Friday am 27. November und den Cyber Monday am 30. November locken zahlreiche Schnäppchen. Doch beim Einkaufen ist Vorsicht geboten.

Laut Consumer Check des Handelsverbands in Kooperation mit idealo.at wollen heuer 58 Prozent der Österreicher Black-Week-Aktionen nutzen. Im Schnitt planen sie dafür 314 Euro ein. Insgesamt rechnet der Handelsverband mit einem Umsatz von 460 Millionen Euro.

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Flut an Betrugsversuchen

Wo so viel Geld ausgegeben wird, lauern auch Kriminelle. Laut den Cybersicherheitsexperten von Kaspersky ist die Zahl gefälschter Rabattaktionen allein in den ersten beiden Novemberwochen weltweit gegenüber Vorjahr um 50 Prozent gestiegen. Betrüger missbrauchen bekannte Marken, locken mit vermeintlichen Schnäppchen in gefälschte Webshops oder versuchen mit angeblichen Gewinnspielen, persönliche Daten zu stehlen.

"Ein Schnäppchen ist nur dann eines, wenn die bestellte Ware auch ankommt", warnt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. Gerade in der Black Week sollten Konsumenten deshalb nicht nur Preise vergleichen, sondern auch Anbieter prüfen.

Mehr als 2.500 Adressen von Fake-Shops entdeckt

Wie groß das Problem ist, zeigen aktuelle Daten der Watchlist Internet. Auf einer entdeckten Fake-Shop-Liste fanden sich mehr als 2.500 Adressen betrügerischer Onlineshops. Darunter waren bereits genutzte Domains, aber auch Adressen, die für künftige Betrugsseiten vorgesehen waren. 1.814 wurden als relevant für den deutschsprachigen Raum eingestuft.

"Viele Kriminelle lehnen die Webadressen ihrer Fake-Shops an echte Händler an", erklärt Rainer Will. Die betroffenen Unternehmen hätten mit dem Betrug nichts zu tun und würden selbst zu Opfern. "Konsumenten gelangen dann etwa über Social-Media-Anzeigen oder Suchmaschinen auf die falschen Seiten. Dort droht der Verlust des bezahlten Geldes und der Missbrauch persönlicher Daten", so Will.

Diese 30-Tage-Regel müssen Händler einhalten

Doch nicht nur bei der Wahl des Webshops ist Vorsicht geboten. Auch vermeintlich hohe Rabatte verdienen einen genaueren Blick.

In der EU soll die 30-Tage-Preis-Regel verhindern, dass Händler ihre Preise kurz vor einer Rabattaktion künstlich erhöhen. Wer mit einer Preisermäßigung wirbt, muss grundsätzlich den niedrigsten Preis als Vergleichsbasis heranziehen, den er in den vergangenen 30 Tagen verlangt hat. In Österreich ist dabei derselbe Vertriebskanal maßgeblich.

"Ein kurz vor der Black Week angehobener Preis darf somit in Österreich nicht als Basis dienen, um anschließend einen besonders hohen Rabatt vorzutäuschen", stellt Will klar. Die Regel gilt sowohl online als auch im stationären Handel.

Entscheidend bleibt für Käufer allerdings der tatsächliche Endpreis inklusive Versandkosten. Denn auch ein korrekt ausgewiesener Rabatt bedeutet nicht automatisch, dass ein Angebot tatsächlich das günstigste ist.

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Gütesiegel hilft bei der Suche nach seriösen Shops

Orientierung beim Online-Einkauf bietet das Gütesiegel "Trustmark Austria" des Handelsverbands. Bevor ein Webshop zertifiziert wird, muss er strenge Kriterien erfüllen.

Geprüft werden unter anderem ein vollständiges Impressum, transparente Preis- und Versandkostenangaben sowie die Einhaltung der Vorschriften zum Widerrufsrecht und zum Datenschutz. Die juristische Prüfung wird jährlich wiederholt.

Alle zertifizierten Anbieter sind beim Handelsverband gelistet. So können Konsumenten vor dem Weihnachtseinkauf überprüfen, ob ein Webshop das Gütesiegel trägt.