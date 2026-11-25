i Sprung über den großen Teich: Amazon Autos startet 2027 erstmals außerhalb der USA. Amazon Start Anfang 2027 Amazon steigt jetzt in Europa ins Autogeschäft ein Ab nächstem Jahr können erstmals auch Kunden außerhalb der USA bei Amazon Autos erstehen. Hyundai macht den Anfang, weitere Marken sollen folgen. Von Team Wirtschaft 25.11.2026, 21:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vom Kleinwagen bis zum Elektro-SUV: Amazon steigt jetzt auch in Europa ins Autogeschäft ein! Anfang 2027 startet der Online-Riese seinen Dienst Amazon Autos in Großbritannien. Es ist die erste Expansion außerhalb der USA. Kunden können Fahrzeuge verschiedener Händler vergleichen, Preise einsehen und ihr Wunschauto direkt über die Plattform reservieren.

In den Vereinigten Staaten ist Amazon Autos bereits seit Dezember 2024 verfügbar. Gestartet wurde damals in 48 Metropolen, mittlerweile ist der Dienst in mehr als 150 US-Städten vertreten. Angeboten werden Neuwagen, Gebrauchtwagen und zertifizierte Gebrauchtfahrzeuge von insgesamt 35 Marken.

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So funktioniert der Autokauf bei Amazon

Über Amazon.co.uk können Kunden künftig den aktuellen Fahrzeugbestand teilnehmender Händler durchsuchen und die Preise direkt vergleichen. Wer sein bisheriges Auto eintauschen möchte, erhält außerdem eine sofortige Bewertung für die Inzahlungnahme.

Das gewünschte Fahrzeug lässt sich anschließend reservieren. Für den Abschluss des Kaufs werden die Interessenten mit einem lokalen Autohändler verbunden.

"Die Reaktion in den USA war eindeutig: Kunden schätzen einen einfacheren Weg, ein Auto zu kaufen", erklärt Fan Jin, weltweiter Leiter von Amazon Autos. Diese Transparenz und Einfachheit wolle man nun nach Großbritannien bringen.

Hyundai macht den Anfang

Als ersten Neuwagenpartner hat Amazon den südkoreanischen Hersteller Hyundai gewonnen. Bereits zum Start soll eine breite Modellpalette zur Verfügung stehen, darunter Elektroautos, Hybrid- und Benzinfahrzeuge.

Zum Angebot gehören die Modelle IONIQ 3 und IONIQ 5 sowie der i20 und der KONA. Damit können Kunden unterschiedliche Antriebsarten, Karosserieformen und Technologien vergleichen. Weitere Automarken und Händlerpartner will Amazon vor dem Start Anfang 2027 bekannt geben.

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Autokauf soll einfach wie Online-Shopping werden

"Ein Auto zu kaufen, ist für viele Menschen eine der größten Anschaffungen. Wir finden, dass sich das genauso einfach und transparent anfühlen sollte wie jeder andere Einkauf bei Amazon", erklärt Matt Nuffort, Direktor von Amazon Autos International.

Mit dem Start in Großbritannien fasst Amazon nun erstmals im europäischen Raum Fuß. Wann der Online-Autohandel auch nach Kontinentaleuropa – und damit nach Österreich – kommt, hat der Konzern noch nicht verraten. Sollte der Testlauf auf der Insel jedoch ähnlich gut anlaufen wie in den USA, ist eine Ausweitung auf den EU-Markt wohl nur eine Frage der Zeit.