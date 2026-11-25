i Erstmals überholen Kartenzahlungen im Euroraum das Bargeld. istock Neue Studie enthüllt Historische Wende – Karte überholt erstmals Bargeld Erstmals überholen Kartenzahlungen im Euroraum das Bargeld. Ganz auf Scheine und Münzen verzichten wollen aber nur die wenigsten. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 21:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim Bezahlen im Geschäft verliert Bargeld im Euroraum zunehmend an Bedeutung. Wie eine aktuelle Studie der Europäischen Zentralbank (EZB) zeigt, haben Kartenzahlungen Scheine und Münzen erstmals seit Beginn vergleichbarer Erhebungen 2016 überholt.

Von den Zahlungen vor Ort wurden heuer 45 Prozent mit Karte und 44 Prozent in bar abgewickelt. Auch mobile Zahlungsmethoden legen zu: Ihr Anteil stieg seit 2024 von sechs auf neun Prozent. Für die Studie wurden rund 51.500 Menschen befragt.

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Bargeld bleibt wichtig

Insgesamt bevorzugen 54 Prozent der Befragten bargeldloses Bezahlen, 22 Prozent zahlen lieber bar. Weitere 23 Prozent haben keine klare Vorliebe.

"Digitale Zahlungsmittel gewinnen im Alltag an Bedeutung, doch für die Europäer ist vor allem die Wahlfreiheit entscheidend", erklärte EZB-Direktoriumsmitglied Piero Cipollone. "Die EZB wird auch künftig sicherstellen, dass die Bürger die Freiheit haben, ihre Zahlungsweise selbst zu wählen - indem sie Bargeld bewahrt und gleichzeitig die mögliche Einführung seines digitalen Pendants, des digitalen Euro, vorbereitet."

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Für 82 Prozent der Befragten sind digitale Bezahlmöglichkeiten wichtig, 62 Prozent schätzen die Nutzung von Bargeld. Lediglich drei Prozent verzichten gänzlich auf Scheine und Münzen.

Karte auch bei kleinen Beträgen beliebter

Bei Summen unter 20 Euro und Zahlungen zwischen Privatpersonen dominiert weiterhin Bargeld. Allerdings werden zunehmend auch kleinere Beträge mit Karte beglichen. Der durchschnittliche Wert einer Kartenzahlung sank seit 2019 von 59 auf 35 Euro.

Für Bargeld sprechen aus Sicht der Befragten die Privatsphäre und die bessere Ausgabenkontrolle, für die Karte Komfort und Schnelligkeit.

Knapp ein Fünftel berichtete von Problemen beim Geldabheben, meist wegen ausgefallener Bankomaten. Zugleich gaben in jedem Land des Euroraums mindestens zwölf Prozent an, dass eine Karten- oder mobile Zahlung zumindest einmal nicht akzeptiert wurde.