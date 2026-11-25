i Unter Federführung von Europol gab es rund um den Globus Schläge gegen die Lebensmittel-Mafia. iStock Gepanschtes Essen 79 Festnahmen! Mega-Razzien gegen Lebensmittel-Mafia Schlag gegen Betrug mit Lebensmitteln: In 57 Ländern wurden Waren um mehr als 79 Millionen Euro beschlagnahmt. Auch Österreich war beteiligt. Von Team Wirtschaft 25.11.2026, 21:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gepanschter Honig, gefälschtes Olivenöl, illegal gehandeltes Pferdefleisch und abgelaufene Lebensmittel: Bei einer weltweiten Großaktion gegen Lebensmittel-Betrug haben Ermittler Waren im Wert von mehr als 79 Millionen Euro beschlagnahmt. 79 Verdächtige wurden festgenommen, 18 organisierten kriminellen Gruppen zerschlagen.

Die von Europol und Interpol koordinierte Operation "OPSON XV" lief von Dezember 2025 bis Mai 2026. In 57 Ländern, darunter Österreich, fanden 17.071 Kontrollen statt. 428 Personen wurden den Justizbehörden gemeldet.

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Sichergestellt wurden 526.328 gefälschte Artikel, 227.800 Liter gepanschte Getränke und mehr als 1,65 Millionen Kilogramm minderwertige Lebensmittel.

Von falschem Honig bis zu illegalem Pferdefleisch

Besonders häufig betroffen waren Fleisch und Fleischprodukte, alkoholische Getränke sowie Obst und Gemüse. Daneben gerieten Öle, Fisch und Meeresfrüchte, Tierfutter und alkoholfreie Getränke ins Visier der Ermittler.

Die Betrugsmaschen reichten vom Umpacken abgelaufener Lebensmittel über die Herstellung und den Vertrieb illegaler Nahrungsergänzungsmittel mit nicht deklarierten Arzneistoffen bis zu schweren Hygieneverstößen in Produktionsbetrieben.

In Belgien und Italien deckten Ermittler illegalen Handel mit Pferdefleisch auf. Dabei stießen sie auf gefälschte Pferdepässe, wiederverwendete Mikrochips und Rückstände verbotener Tierarzneimittel.

In Brasilien wurden 90 Tonnen verfälschter Zucker und Sojabohnen beschlagnahmt. In Kanada stellten die Behörden mehr als zehn Tonnen Honig sicher, der mit billigem Zuckersirup gestreckt worden war. Aufgedeckt wurde der Betrug durch Kernspinresonanz-Untersuchungen.

Billiges Pflanzenöl als teures Olivenöl verkauft

In Portugal flog ein mutmaßlich groß angelegter Betrug mit Olivenöl auf. Einfaches Pflanzenöl war als hochwertiges natives Olivenöl verkauft worden. Die Behörden beschlagnahmten 10.000 Liter falsch gekennzeichnetes Öl, 340 Liter nicht registrierten Likörwein, rund 200.000 Euro Bargeld sowie vier Schusswaffen und Munition. Drei Personen wurden angeklagt.

In Spanien wurden zwei Verdächtige festgenommen, die 227 Kilogramm gestohlenen Zuchtfisch als Wildfang verkauft hatten. Untersuchungen ergaben Rückstände von Arzneimitteln.

Weitere Fälle gab es in Bulgarien, wo fast 36 Tonnen nicht gekennzeichnete oder abgelaufene Lebensmittel sichergestellt wurden, sowie in Moldau, wo die Behörden große Mengen Milchprodukte, Gemüse und alkoholische Getränke beschlagnahmten.

In Ecuador wurden 19.920 Einheiten illegaler alkoholischer Getränke entdeckt. In der Türkei stellten Ermittler 4.150 Liter gefälschtes Olivenöl sowie 970.000 verpackte Lebensmittel im Wert von rund 750.000 Euro sicher.

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Gefälschter Wein und Prosecco

In Großbritannien und Italien beschlagnahmten Ermittler bei koordinierten Razzien an drei Standorten 90 Paletten gefälschten Wein und Prosecco im geschätzten Verkaufswert von knapp 600.000 Euro. Ein Verdächtiger wurde festgenommen und später bis zum Abschluss weiterer Ermittlungen freigelassen.

Europol warnt vor den gesundheitlichen Gefahren durch gefälschte, falsch gekennzeichnete oder minderwertige Lebensmittel. Sie können Krankheiten verursachen, die Lebensmittelsicherheit gefährden und das Vertrauen der Konsumenten untergraben. Gleichzeitig entsteht seriösen Unternehmen wirtschaftlicher Schaden.

An der Operation beteiligten sich Polizei, Zoll, Lebensmittelkontrolleure und private Unternehmen. Unterstützung kam vom EU-Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) und der EU-Kommission. Europol koordinierte, lieferte Analysen und Erkenntnisse, entsandte Experten mit einem mobilen Büro zu Einsätzen und organisierte weitere Ermittlungsbesprechungen über seine Koordinierungsstelle für Kriminalität im Bereich geistigen Eigentums (IPC3).