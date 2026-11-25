i Auch die CO2-Bepreisung spielt bei der künftigen Preisentwicklung eine Rolle. IMAGO / Kosecki (Archivbild) Neue Studie enthüllt Neue Spritpreis-Prognose überrascht alle Autofahrer Auf deutlich günstigeren Sprit sollten Österreichs Autofahrer nicht hoffen. Eine neue Studie zeigt, wie viel Benzin und Diesel künftig kosten dürften. Von André Wilding 25.11.2026, 21:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

1,90 Euro für einen Liter Diesel und 1,80 Euro für einen Liter Benzin E10: Mit diesen Preisen müssen Autofahrer im Jahr 2030 laut einer aktuellen Studie der Österreichischen Energieagentur rechnen. Die Untersuchung wurde im Auftrag des Mobilitätsministeriums durchgeführt.

Auch in den darauffolgenden Jahren ist keine größere Entlastung an den Zapfsäulen in Sicht. Bis 2035 dürften die Spritpreise im Ausmaß der Inflation weiter steigen.

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Wenig Hoffnung auf günstigeren Sprit

Ausgangspunkt für die Berechnungen ist das Krisenjahr 2026 und damit ein bereits hohes Preisniveau. Zwar schließen die Experten einen Rückgang der Spritpreise nicht gänzlich aus, halten diesen aber für wenig wahrscheinlich.

Beim Diesel reicht die prognostizierte Preisspanne für das Jahr 2030 von 1,40 bis 2,40 Euro pro Liter. Für 2035 gehen die Experten von einer Bandbreite zwischen 1,50 und 2,80 Euro aus.

Wie viel Autofahrer tatsächlich an der Tankstelle zahlen müssen, hängt laut Studienautor Christian Furtwängler maßgeblich von der Entwicklung auf den internationalen Energie- und Rohstoffmärkten ab.

Neue Ölkrise könnte Preise nach oben treiben

Sollte es 2030 erneut zu einer Ölpreiskrise wie heuer kommen, würde das den Dieselpreis um weitere 35 Cent pro Liter verteuern. Bei Benzin wäre mit einem Aufschlag von 21 Cent zu rechnen.

Auch die CO2-Bepreisung spielt bei der künftigen Preisentwicklung eine Rolle. Während in Österreich derzeit noch ein nationaler Fixpreis gilt, soll dieser ab 2028 durch den europäischen Emissionshandel für Gebäude und Verkehr (ETS 2) ersetzt werden. Der Preis ergibt sich dann aus dem Marktgeschehen.

So günstig fahren E-Autobesitzer

Deutlich weniger Geld für den Antrieb müssen laut der Studie jene Autofahrer ausgeben, die ihr Elektroauto zu Hause laden können. Besonders günstig steigt aus, wer über eine eigene Fotovoltaikanlage verfügt.

So hoch dürften die reinen Energiekosten für 100 Kilometer im Jahr 2030 ausfallen:

- E-Auto mit eigener Fotovoltaikanlage: 6,40 Euro

- E-Auto mit privater Ladestation ohne Fotovoltaik: 7,80 Euro

- E-Auto mit öffentlicher Ladestation: 10,60 Euro

- Benzin E10: 10,60 Euro

- Diesel B7: 10,70 Euro

Wer ausschließlich auf öffentliche Ladestationen angewiesen ist, dürfte demnach ähnlich viel bezahlen wie Fahrer eines Verbrenners. Allerdings wurden Ladekarten und Abo-Tarife, die häufig günstigere Konditionen bieten, bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

"Das Elektroauto wird den Verkehr für die, die es nutzen können, auf alle Fälle günstiger machen", betonte Franz Angerer, Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur.

Neues Gesetz sorgt für Unsicherheit

Noch nicht berücksichtigt wurden in der Untersuchung mögliche Auswirkungen des geplanten Erneuerbare-Energien-Gesetzes Verkehr (EEG-V). Damit soll die EU-Richtlinie RED III umgesetzt werden.

Rund 60 Unternehmen, die fossile Kraftstoffe auf den Markt bringen, sollen dadurch verpflichtet werden, diese Energiemengen nach und nach durch erneuerbare Alternativen zu ersetzen.

Wer die gesetzlichen Ziele nicht erreicht, muss Zahlungen leisten. "Die sollen so hoch sein, dass sich jede Maßnahme lohnt", erklärte Hans-Jürgen Salmhofer vom Mobilitätsministerium.

Wie die Unternehmen die Vorgaben erfüllen, bleibt ihnen überlassen. So könnten sie etwa selbst Elektrotankstellen betreiben oder entsprechende Mengen von anderen Anbietern zukaufen. Welche Folgen das für die Preise an den Zapfsäulen hat, lässt sich daher noch nicht abschätzen.

Kommt bald eine neue Benzinsorte?

Auch das Angebot an den heimischen Tankstellen könnte sich künftig verändern. Aufgrund strengerer Umweltauflagen wurde in Österreich bereits Benzin E10 eingeführt. Dabei werden dem fossilen Kraftstoff bis zu zehn Prozent Bioethanol beigemischt, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren.

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Nun steht eine weitere Kraftstoffsorte zur Diskussion. "Deshalb ist jetzt im Gespräch, in Richtung E20 zu gehen", so Salmhofer. Ob es tatsächlich dazu kommt, hängt von der Branche ab. Auch die Autohersteller müssten eingebunden werden, damit die Motoren entsprechend ausgelegt werden können.