i Shopping auf 4.300 Quadratmetern: In Wien befindet sich ab sofort eine der größten TK-Maxx-Filialen Europas. © Kevin Hackner / Redshift Media Nach Erweiterung wieder offen Fläche verdoppelt! Das ist Österreichs größter TK Maxx Pünktlich vor Weihnachten hat TK Maxx in Wien die größte Filiale Österreichs und eine der größten in Europa eröffnet. Wo die liegt, was sie kann. Von Team Wirtschaft 26.11.2026, 12:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rechtzeitig zum Start ins Weihnachtsgeschäft wird es auf der Wiener Mariahilfer Straße noch voller in den Regalen: TK Maxx hat seinen Flagship-Store auf der Hausnummer 77/79 umfassend ausgebaut und die bisherige Verkaufsfläche verdoppelt.

Mit nunmehr über 4.300 Quadratmetern ist es der größte Standort des Unternehmens in ganz Österreich – und laut Konzernangaben auch einer der größten in ganz Europa.

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Für Schnäppchenjäger bedeutet der Umbau deutlich mehr Platz beim Stöbern: Auf den erweiterten Flächen warten über 130.000 Produkte aus Bereichen wie Mode, Beauty, Wohnaccessoires oder Spielzeug.

Tausende neue Einzelstücke pro Woche

Am bekannten Prinzip ändert sich nichts: Weltweit aktive Einkäufer sichern Marken- und Designerware, die im Store bis zu 60 Prozent günstiger als die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) verkauft wird. Weil mehrmals pro Woche tausende neue Einzelstücke geliefert werden, wechselt das Sortiment ständig.

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Über 100 neue Jobs für Wien

Der Ausbau bringt auch einen spürbaren Job-Schub für die Stadt: Durch die Vergrößerung der Filiale entstehen laut Unternehmen mehr als 100 neue Arbeitsplätze in Wien.

Österreichweit hält TK Maxx damit bei 23 Standorten, sechs davon liegen in Wien. Ergänzt wird das Angebot durch einen Online-Shop und eine eigene App.

Geöffnet hat der vergrößerte Store in der Mariahilfer Straße 77/79 (1070 Wien) montags bis freitags von 9 bis 21 Uhr sowie samstags von 9 bis 18 Uhr.