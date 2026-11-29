i Gabriel Iglesias musste behandelt werden. TikTok Gataacevedo 0 War kein Scherz Comedian bittet auf der Bühne um Hilfe – Fans besorgt Schockmoment für Fans von Gabriel Iglesias! Der US-Comedian musste mitten in seiner Show von der Bühne gebracht und mit Sauerstoff versorgt werden. Von Heute Entertainment 29.11.2026, 19:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich wollte Gabriel Iglesias (50), besser bekannt unter seinem Spitznamen "Fluffy", seine Fans zum Lachen bringen. Doch sein Auftritt am 22. November in Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina endete mit einem medizinischen Notfall.

Videos, die Zuschauer auf TikTok veröffentlichten, zeigen den Komiker, wie er sich plötzlich nach vorne beugt und auf einem Hocker abstützt. Schließlich bittet er seinen Kollegen Martin Moreno um Hilfe.

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Gemeinsam mit Sicherheitsmitarbeitern begleitet ihn Moreno von der Bühne. Hinter den Kulissen wird Iglesias von Sanitätern mit Sauerstoff versorgt. Die Show wird vorzeitig beendet. Wie sein Sprecher später erklärt, war der 50-Jährige bereits seit etwa einer Woche krank, wollte seine Fans aber nicht mit einer Absage enttäuschen.

In der "Jennifer Hudson Show" spricht der Netflix-Star mittlerweile selbst über den Schockmoment. "Ich war kurz davor, ohnmächtig zu werden", erinnert sich Iglesias.

Trotz einer noch nicht vollständig auskurierten Erkältung habe er mehrere Shows durchgezogen. Die Warnungen seiner Freunde und Familie habe er ignoriert.

Er hat Diabetes

Auch über sein Gewicht spricht der für seine Körperfülle bekannte Comedian. Zu seinen schwersten Zeiten brachte er rund 195 Kilogramm auf die Waage, mittlerweile sind es rund 127 Kilogramm. Knapp 68 Kilo hat der US-Star somit abgenommen.

Bereits 2014 machte Iglesias seine Diabetes-Erkrankung öffentlich. Ein Zusammenhang zwischen seinem Gewicht und dem aktuellen Zwischenfall ist allerdings nicht bestätigt.

Aus dem Vorfall möchte der Komiker nun Konsequenzen ziehen. Seit Jahren arbeite er praktisch ohne Urlaub oder längere Pausen. "Ich muss etwas kürzertreten. Ich möchte noch länger da sein", erklärt er.

Sein Terminkalender ist allerdings weiterhin prall gefüllt: Bereits ab dem 5. Dezember stehen mehrere Shows in Australien auf dem Programm.