i Robin Räikkönen bei der Red-Bull-Unterschrift mit Teamchef Laurent Mekies. Red Bull Content Pool Nächstes F1-Wunderkind Coulthard sieht Räikkönen auf Verstappens Spuren Robin Räikkönen gilt als großes Motorsport-Talent. Papa Kimi schafft für den Elfjährigen Bedingungen wie einst Jos Verstappen für Max. Von Sport Heute 24.09.2026, 16:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der nächste Räikkönen macht im Motorsport auf sich aufmerksam. Robin, der elfjährige Sohn von Formel-1-Weltmeister Kimi Räikkönen, wird ab 2027 Teil des Nachwuchsprogramms von Red Bull. Im Kartsport feiert der Finne bereits erste Erfolge.

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Ex-Formel-1-Pilot David Coulthard sieht dabei Parallelen zur Karriere von Max Verstappen. "Kimi macht das, was Jos Verstappen mit Max gemacht hat", erklärt der Schotte im Podcast "Up To Speed". Die Familie sei sogar von der Schweiz nach Italien gezogen, damit Robin möglichst oft auf der Kartstrecke trainieren könne.

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"Sie schaffen das perfekte Umfeld, damit Robin schon in jungen Jahren möglichst viel Erfahrung sammeln kann", sagt Coulthard. Genau diese intensive Förderung hatte auch Verstappen auf seinem Weg in die Formel 1 begleitet.

Einen künftigen Formel-1-Star sieht Coulthard im jungen Räikkönen deshalb aber noch lange nicht automatisch. Der Umstieg vom Kart in ein Rennauto sei eine große Hürde. Fahrwerk, Differenzial und Abtrieb würden völlig andere Anforderungen stellen. "Einige der besten Kartfahrer schaffen es später nicht im Automobilsport", warnt der 13-fache Grand-Prix-Sieger.

Red Bull will Robins Entwicklung nun aus nächster Nähe begleiten. Der Nachwuchs-Schmiede gelang es in der Vergangenheit, Fahrer wie Verstappen, Sebastian Vettel, Carlos Sainz oder Pierre Gasly bis in die Formel 1 zu bringen. Ob Räikkönen eines Tages denselben Weg schafft, wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen.