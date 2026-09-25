i Kimi Antonelli baute einen Unfall. Screenshot X Zeigt er Nerven? Crash mit der Wand! Antonelli-Drama im Qualifying Kimi Antonelli baut im Qualifying von Baku im ersten Abschnitt einen Fehler, der ihm noch teuer zu stehen kommen könnte. Von Sport Heute 25.09.2026, 14:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mercedes-Star und WM-Führender Kimi Antonelli baut in Baku im Qualifying einen Bock. Der Italiener crasht mit seinem Auto in Q1 in der ersten Kurve in die Wand und zerstört dabei sein linkes Vorderrad und dessen Aufhängung.

"Sieht so aus, als hätten wir die Spurstange oder den Achsschenkel beschädigt. Tja, das ist eine ziemlich aufwendige Reparatur", funkte Antonellis Box. Der italienische WM-Führende reagierte darauf sprachlos: "Verdammt, es tut mir leid Leute – mein Gott."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Der 19-Jährige konnte zwar weiterfahren, aber sein Ingenieur Peter Bonnington forderte ihn auf, das Auto sicher abzustellen, da man den Schaden "nicht reparieren könne". Eine schnelle Runde konnte er aber absolvieren und sich damit für Q2 qualifizieren. An diesem konnte er allerdings nicht mehr teilnehmen. Somit geht er morgen vom 16. Startplatz ins Rennen.