i Max Verstappen IMAGO/ZUMA Press Letztes Training Verstappen schlägt spät zu, McLaren erlebt Baku-Dämpfer Max Verstappen meldet sich vor dem Qualifying in Baku zurück. Der Red-Bull-Star schnappt sich spät die Bestzeit – McLaren kommt nicht auf Touren. Von Sport Heute 25.09.2026, 12:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er wartet bis kurz vor Schluss – dann schlägt Max Verstappen zu. Der Niederländer drückt dem dritten Training zum Grand Prix von Aserbaidschan in den letzten Minuten doch noch seinen Stempel auf.

In 1:43,922 Minuten setzt Verstappen die schnellste Runde des Trainings und verdrängt George Russell noch von Platz eins. Gerade einmal 0,099 Sekunden fehlen dem Mercedes-Piloten auf die Spitze.

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Ganz problemlos verläuft die Session für Verstappen allerdings nicht. Der Red-Bull-Star kämpft auf dem engen Stadtkurs mit seinem Boliden und muss gleich mehrmals den Notausgang nehmen.

Hamilton knapp hinter Verstappen

Lewis Hamilton landet nur 0,111 Sekunden hinter Verstappen auf Rang drei. Der Ferrari-Star lässt damit auch Teamkollege Charles Leclerc deutlich hinter sich. Dem Monegassen fehlen als Fünftem bereits 0,622 Sekunden auf die Spitze.

Andrea Kimi Antonelli fuhr nicht am letzten Zacken, kam mit 0,351 Sekunden Rückstand ins Ziel. Bereits am Freitag waren beide Mercedes-Piloten allerdings schnellere Zeiten gefahren.

McLaren weit weg von Spitze

Überraschend groß ist der Rückstand bei McLaren. WM-Leader Oscar Piastri kommt mit 0,824 Sekunden Rückstand nicht über Platz sieben hinaus. Noch schlechter läuft es für Lando Norris. Der Brite verliert beinahe eine Sekunde auf Verstappen und beendet das letzte Training nur auf Rang acht.