i Tolle Stadion-Atmosphäre in Melk dank neuem Flutlicht. Foto: SC Rathauskeller Melk Kleine leisten Großes in NÖ Das Flutlicht kommt aus der Region Die neue, auf LED-Technologie umgerüstete Flutlichtanlage des SC Rathauskeller Melk, wurde von Gottwald Elektrotechnik aus Melk installiert. Von Heute Redaktion 26.11.2026, 17:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Am 14. November wurde die neue, auf LED-Technologie umgerüstete Flutlichtanlage des SC Rathauskeller Melk offiziell in Betrieb genommen und gesegnet. Installiert wurde die Anlage des in Wien ansässigen LED-Spezialisten SITECO von Gottwald Elektrotechnik aus Melk.

Gekostet hat das Ganze 107.000 Euro, wovon 17.500 das Land NÖ übernahm, als eines von 287 Projekten der letzten Jahre, mit denen v.a. Fußball- und Tennisvereine auf LED-Flutlicht umrüsteten.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Facts & Figures Gottwald Elektro Anlagenservice aus Melk steht seit 1979 für Elektrotechnik, Elektroinstallation und Anlagenbau. Das Familienunternehmen mit über 300 Mitarbeitern begleitet Projekte von der Planung bis zur termingerechten Umsetzung und Wartung. Es gibt auch Standorte in Parndorf und Ramsau am Dachstein. Info: www.gottwald.at

Du kennst ein kleines oder mittleres Unternehmen, das Großes leistet? Dann schick uns deinen Vorschlag an [email protected]